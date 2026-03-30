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「彼が不機嫌になるのなんて見たくない！」――サム・アラダイス監督がジュード・ベリンガムをベンチに回した理由と、彼が描くイングランド代表の理想的なワールドカップ攻撃陣
ビッグ・サム、レアル・マドリードのスーパースターを冷遇
ファンの間で賛否が分かれること必至の発言として、元監督のアラダイス氏は、2026年ワールドカップにおいて、ベリンガムを自身の希望する先発メンバーには起用しないと明かした。71歳の同氏は、ポッドキャスト『Footy Accumulators'No Tippy Tappy Football』に出演し、ハリー・ケインの後方で重要な創造的役割を担う選手としては、より好調な選手を起用したいと説明した。
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トゥヘル監督のシステムにおけるロジャース対ベリンガム
「10番のポジションにはモーガン・ロジャースを起用するだろう。ちなみに、フィル・フォーデン、コール・パーマー、ジュード・ベリンガムもいるので、選択は難しい」とアラダイスは語った。この決定は、解説者の間で高まっている傾向を反映している。アラン・シアラーも最近、自身の予想スタメンから、イングランド代表の定評ある世界的なスター選手たちの一部を外す選択をしていたからだ。
アラダイスが提案するフォワードラインでは、アストン・ヴィラのスター、ロジャースが中心となり、スピードのあるウイングの2人がサポートする形だ。彼はさらにこう付け加えた。「右にはブカヨ・サカ、左にはアンソニー・ゴードンを配置し、最前線にはハリー・ケイン、中央にはロジャースを置く。 ベリンガムはベンチに置くつもりだが、彼が不機嫌になるのを見たくない！トーマス・トゥヘルはかなり冷酷な監督だと思うし、交代が必要なら即座に行うだろう。メディアから選手起用についてどれほどのプレッシャーを受けても、彼は気にしない。チームにとって正しいと思うことを実行するだけだ。」
トレント・アレクサンダー＝アーノルドをめぐる難題
アラダイス監督はベリンガムをベンチに回すことには賛成しているものの、トゥヘル監督がトレント・アレクサンダー＝アーノルドをメンバーから外した決定については、はるかに納得がいかない様子だ。このレアル・マドリード所属のDFは、最近の代表メンバーから度々外されており、ドイツ人監督の下での彼の将来について激しい憶測を呼んでいる。アラダイス監督は、この起用見送りに困惑していることを認め、スペインでの経験が彼を成長させたことを、起用すべき理由として挙げた。
「トレント・アレクサンダー＝アーノルドが外されたのは、どうしても理解できない」とアラダイスは語った。「彼の資質を考えれば理解できないし、レアル・マドリードでの経験は彼をさらに成長させたはずだ。 レアル・マドリードでの経験は、誰にとっても選手としての成長につながるものだ。彼は当初苦労したが、今ではチームに馴染み、レギュラーとしてプレーしている。彼の能力を無視することはできない。守備面では多少不安もあるが、彼の能力の高さゆえに、そうした場面は稀だ。」
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トゥヘル監督の戦術的な「スポーツマンシップに基づく選択」
アレクサンダー＝アーノルドをめぐる議論は、両者の間に亀裂が生じている可能性を報じる記事によってさらに高まっているが、トゥヘル監督は2人が直接話し合ったことを認め、起用を見送ったのは純粋に「スポーツ的な判断」によるものだと強調した。「トレントのような選手を外せば、物議を醸すことは分かっている」とイングランド代表監督は認めた。「電話で話をした。 状況を説明しようとしたが、彼にはそれを受け入れるしかない。単なる選択だ。スポーツ的な選択であり、難しい選択でもある。」ワールドカップが近づく中、トゥヘル監督の最終メンバー発表は、国際サッカー界で最も注目される話題の一つであり続けている。