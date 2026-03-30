「彼が不機嫌になるのなんて見たくない！」――サム・アラダイス監督がジュード・ベリンガムをベンチに回した理由と、彼が描くイングランド代表の理想的なワールドカップ攻撃陣

「10番のポジションにはモーガン・ロジャースを起用するだろう。ちなみに、フィル・フォーデン、コール・パーマー、ジュード・ベリンガムもいるので、選択は難しい」とアラダイスは語った。この決定は、解説者の間で高まっている傾向を反映している。アラン・シアラーも最近、自身の予想スタメンから、イングランド代表の定評ある世界的なスター選手たちの一部を外す選択をしていたからだ。

アラダイスが提案するフォワードラインでは、アストン・ヴィラのスター、ロジャースが中心となり、スピードのあるウイングの2人がサポートする形だ。彼はさらにこう付け加えた。「右にはブカヨ・サカ、左にはアンソニー・ゴードンを配置し、最前線にはハリー・ケイン、中央にはロジャースを置く。 ベリンガムはベンチに置くつもりだが、彼が不機嫌になるのを見たくない！トーマス・トゥヘルはかなり冷酷な監督だと思うし、交代が必要なら即座に行うだろう。メディアから選手起用についてどれほどのプレッシャーを受けても、彼は気にしない。チームにとって正しいと思うことを実行するだけだ。」