エンリケ監督は金曜日の記者会見で、試合後のデンベレによる冗談交じりの発言に、同じくユーモアを交えて応じた。スペイン人指揮官は、FWの前向きで明るい姿勢を歓迎していることを明確にした。

「彼がボスだ。休暇が欲しいなら、休暇を取れるよ」とエンリケ監督は、ウインガーの発言について問われ、記者団に冗談を飛ばした。「彼はいつも笑っている。彼のサッカーとの向き合い方が大好きだ。冗談だけど、私は選手たちの望むものを与えることには、いつでも前向きだ。彼らは常に先発でプレーしたがる。ただ、誰を選ぶかは私の責任だと分かっている」