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ライブ
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Yosua Arya
翻訳者：

「彼がボスだ！」PSGのウスマン・デンベレがチャンピオンズリーグで圧巻のプレー。ルイス・エンリケ監督は「休暇」を与えると冗談

ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
ルイス・エンリケ
マンチェスター・シティ 対 パリ・サンジェルマン
UEFAチャンピオンズリーグ

ウスマン・デンベレは、パリ・サンジェルマン（PSG）がマンチェスター・シティに勝利したチャンピオンズリーグの試合でゴールを決めた後、「もっと休暇が必要だ」と冗談を飛ばした。これに対し、PSGのルイス・エンリケ監督は、今後の試合を前に主力FWのちゃめっ気たっぷりの要求に冗談交じりで応じた。

  • 休養明けのデンベレが輝く

    デンベレは、チャンピオンズリーグ第2節のマンチェスター・シティ戦で決勝点を挙げる活躍を見せ、エンリケ監督による選手のローテーションに応えた。フランス代表として国際試合4試合をこなしたデンベレは、PSGのリーグ・アンでのル・マン戦では休養を与えられていた。

    この戦略的な判断により、デンベレは欧州の大一番を前に丸1週間、回復に充てることができた。休養は実を結び、シティの本拠地でゴールを決め、見事なパフォーマンスを披露した。

    試合終了の笛が鳴った直後、カナル・プリュスの取材に応じたデンベレは、休暇のたびに欧州の舞台でこれほど素晴らしいプレーができるなら、定期的に休暇を取る必要があるかもしれないと笑いながら冗談を飛ばした。

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    エンリケが軽口の応酬に加わる

    エンリケ監督は金曜日の記者会見で、試合後のデンベレによる冗談交じりの発言に、同じくユーモアを交えて応じた。スペイン人指揮官は、FWの前向きで明るい姿勢を歓迎していることを明確にした。

    「彼がボスだ。休暇が欲しいなら、休暇を取れるよ」とエンリケ監督は、ウインガーの発言について問われ、記者団に冗談を飛ばした。「彼はいつも笑っている。彼のサッカーとの向き合い方が大好きだ。冗談だけど、私は選手たちの望むものを与えることには、いつでも前向きだ。彼らは常に先発でプレーしたがる。ただ、誰を選ぶかは私の責任だと分かっている」

  • 戦術的な中断を定義する

    PSGのエンリケ監督は続けて、自身が率いる厳しい体制の中で休暇が実際に何を意味するのかを明らかにした。最高レベルでは、休むことはプロとしての務めから完全に離れることを意味しない。

    「私にとって『休暇中』とは、練習キャンパスに来てトレーニングすることだ。それが休暇というものだ！」とエンリケ監督は説明した。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PSGの今後は？

    PSGは国内での戦いと欧州での戦いを両立させるため、今後は選手たちの疲労度を注意深く見極める。次の欧州での重要な一戦を前に、デンベレに再び個別に調整された休養が与えられるかが注目される。

    PSGは次に、リーグ・アンでストラスブールとのアウェー戦に臨む。その後、来週にはチャンピオンズリーグでバルセロナとの厳しい一戦を迎える。

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2026年10月17日

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