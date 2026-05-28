「彼がプレーしなければ、ポルトガルはもっとうまくいく」――元米国代表選手がロナウドについて語った。

ロナウド抜きを支持する理由は、ポルトガル代表の厚い選手層だ。過去の大会では得点負担がCR7一人に集中したが、マルティネス監督にはブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、ラファエル・レオといった選択肢がある。ゴンサロ・ラモスやペドロ・ネトも攻撃力を補い、41歳のエースがいてもいなくても前線は機能すると示唆している。

守備も堅い。ルベン・ディアス、ヌーノ・メンデス、ジョアン・カンセロが守るバックラインは、どの監督も羨む基盤だ。この総合力を生かし、チームはより流動的でハイプレスなシステムへ移行すべきとの声が多い。それは、現在のロナウドの身体には合わないかもしれない。