Getty Images Sport
翻訳者：
「彼がプレーしなければ、ポルトガルはもっとうまくいく」――元米国代表選手がロナウドについて語った。
トゥエルマンのロナウドへの大胆な評価
2026年ワールドカップが迫る中、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表でロナウドが果たす役割を巡る議論が加熱している。国際サッカー史上最多得点者の座にありながら、元米国代表FWで現アナリストのトゥエルマン氏は「ポルトガルはロナウドをベンチに置いたほうが良い」と語る。
『Get Up ESPN』のインタビューで彼は「今回の代表はロナウドにとって過去最高のメンバーだが、彼がプレーしない方がチームはもっと輝く」と語った。
- Getty Images Sport
ポルトガルの厚い選手層
ロナウド抜きを支持する理由は、ポルトガル代表の厚い選手層だ。過去の大会では得点負担がCR7一人に集中したが、マルティネス監督にはブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、ラファエル・レオといった選択肢がある。ゴンサロ・ラモスやペドロ・ネトも攻撃力を補い、41歳のエースがいてもいなくても前線は機能すると示唆している。
守備も堅い。ルベン・ディアス、ヌーノ・メンデス、ジョアン・カンセロが守るバックラインは、どの監督も羨む基盤だ。この総合力を生かし、チームはより流動的でハイプレスなシステムへ移行すべきとの声が多い。それは、現在のロナウドの身体には合わないかもしれない。
栄光への最後の挑戦
ロナウドにとって今大会は6度目のW杯。41歳での初制覇が最後のチャンスだ。王者として臨むライバル・メッシに対し、ロナウドはなおも頂点を狙う。
周囲の雑音にもかかわらずマルティネス監督は主将招集を支持し続け、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同居するグループステージを突破するため、ベテランの存在感を維持する感情的な選考理由にも言及した。
- Getty Images Sport
グループステージへの期待が高まっている
ポルトガルはグループ突破の最有力候補だが、マルティネス監督は遺産と結果のバランスに大きなプレッシャーを感じるだろう。 前回大会では準々決勝でモロッコに敗れ、今回はその雪辱を晴らしたい。ロナウドがメンバーにいる限り、出だしでリズムを掴めなければ、戦術は厳しく検証される。ロナウド時代の最高成績は2006年の4位だ。