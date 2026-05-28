ロナウド抜きを支持する理由は、ポルトガルの厚い選手層だ。かつてはCR7に得点負担が集中したが、マルティネス監督にはブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、ラファエル・レオといった選択肢がある。ゴンサロ・ラモスやペドロ・ネトも攻撃力を補い、41歳のエースがいてもいなくても前線は機能すると見込まれる。

守備でも、ルーベン・ディアス、ヌーノ・メンデス、ジョアン・カンセロが堅いバックラインを形成し、相手監督が羨む基盤がある。この総合力の高さから、より流動的でハイプレスなシステムへの移行が提唱されており、それは41歳のロナウドの現状には合わないかもしれない。