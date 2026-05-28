Getty Images Sport
翻訳者：
「彼がプレーしなければ、ポルトガルはもっとうまくいく」――元米国代表スターがロナウドに驚きの発言
トゥエルマンのロナウドへの大胆な評価
2026年ワールドカップが迫る中、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表で、ロナウドの役割を巡る議論が加熱している。国際サッカー史上最多得点者ながら、元米国代表FWで現アナリストのトゥエルマン氏は「ポルトガル代表はロナウドをベンチに置いたほうが良い」と語る。
『Get Up ESPN』のインタビューで彼は「今回の代表はロナウドにとって最も強いチームだが、彼がプレーしない方がポルトガルはもっと輝く」と語った。
- Getty Images Sport
ポルトガルの厚い選手層
ロナウド抜きを支持する理由は、ポルトガルの厚い選手層だ。かつてはCR7に得点負担が集中したが、マルティネス監督にはブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、ラファエル・レオといった選択肢がある。ゴンサロ・ラモスやペドロ・ネトも攻撃力を補い、41歳のエースがいてもいなくても前線は機能すると見込まれる。
守備でも、ルーベン・ディアス、ヌーノ・メンデス、ジョアン・カンセロが堅いバックラインを形成し、相手監督が羨む基盤がある。この総合力の高さから、より流動的でハイプレスなシステムへの移行が提唱されており、それは41歳のロナウドの現状には合わないかもしれない。
栄光への最後の挑戦
ロナウドにとって今大会は6度目のW杯。41歳での初優勝が最後のチャンスだ。メッシが王者として臨む一方、ロナウドも世界舞台での栄冠を追い続ける。
周囲の雑音にもかかわらずマルティネス監督は主将招集を支持し続け、感情面も考慮してグループステージを突破するため、チームにベテランの存在感を残した。
- Getty Images Sport
グループステージへの期待が高まっている
ポルトガルはグループ突破の最有力候補だが、マルティネス監督は遺産と結果のバランスに大きなプレッシャーを感じるだろう。 前回大会では準々決勝でモロッコに敗れ、雪辱を誓う。ロナウドがメンバーに名を連ねる限り、序盤でリズムを掴めなければ戦術は厳しく検証される。彼の時代での最高成績は2006年の4位。その壁を超え、真の成果が問われる。