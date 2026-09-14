その識者は、バルコラが驚異的なスピードを持っていることは認めつつも、本当に重要な場面でラストパスを出す能力には強い疑問を呈した。ネビン氏は、このウインガーがその値札に見合う存在になるには、判断力の大幅な向上が必要だと指摘した。

「彼は圧倒されるほど、ばかげているほど、途方もないほど速い。この選手がどれほど速いのか、本当に強調し尽くせない。そのスピードで守備陣を破壊するだろう」とネビン氏は説明した。「ただ、守備を突破した後のパスの出し方については、もっと優れた選手を見てきた。できるだけ穏やかに言うなら、彼はまだ完成されたフットボーラーではない」