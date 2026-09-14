Getty Images Sport
翻訳者：
「彼がプレーしていなかったのには理由がある」 パット・ネヴィン氏、ブラッドリー・バルコラをめぐってリヴァプールのファンに警鐘を鳴らす
速いペースにもかかわらず、納得させるには至らず
リヴァプールはバルコラを公式戦最初の3試合のうち2試合で起用したが、序盤のパフォーマンスにはすでに厳しい批判が向けられている。ウイングの同選手はパリ・サンジェルマンから1億2300万ポンドという巨額の移籍金で加入し、ファンの間で大きな期待を生んでいた。
しかし、ネヴィンはBetPackの取材に対し、プレー全体に見られる明白な弱点を指摘しながら、サポーターは興奮を抑えるべきだと主張している。「リヴァプールのファンには、ブラッドリー・バルコラで何を手にするのかを分かっていてほしい」とネヴィンは述べた。「彼がPSGで毎週プレーしていなかったのには理由がある」
- Getty Images Sport
技術的な視野に深刻な制約
その識者は、バルコラが驚異的なスピードを持っていることは認めつつも、本当に重要な場面でラストパスを出す能力には強い疑問を呈した。ネビン氏は、このウインガーがその値札に見合う存在になるには、判断力の大幅な向上が必要だと指摘した。
「彼は圧倒されるほど、ばかげているほど、途方もないほど速い。この選手がどれほど速いのか、本当に強調し尽くせない。そのスピードで守備陣を破壊するだろう」とネビン氏は説明した。「ただ、守備を突破した後のパスの出し方については、もっと優れた選手を見てきた。できるだけ穏やかに言うなら、彼はまだ完成されたフットボーラーではない」
守備的な布陣を敷く相手との戦術的課題
ネヴィン氏はさらに、相手が深く引いて守り、プレーするスペースを一切与えない場合、バルコラにとって純粋なスピードだけでは十分ではないと主張した。
元チェルシーのネヴィン氏は、そうした狭い局面ではインテリジェンスと創造性が極めて重要だと考えており、123億ポンドの新戦力には現時点でその資質が欠けていると見ている。「大きなポイントは、根底にあるのは、走り込めるスペースも必要だということだ」とネヴィン氏は結論づけた。「だが、本当に速くても、低いブロックを敷く相手と対戦すれば、走る場所はない。そうなれば必要なのは、単なるスピードではなく、純粋な技術とインテリジェンスだ」
- Getty Images Sport
イラオラの下で懐疑論者たちが間違っていたことを証明する
バルコラは今後、批判を覆すためにも、アンドニ・イラオラの下でトレーニング場において技術面の向上に集中しなければならない。リヴァプールはこの先も過密日程が続き、同ウインガーは今後の国内戦と欧州の試合で改善されたビジョンを何としてでも示したいところだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。