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「彼がプレーしていなかったのには理由がある」 パット・ネヴィン氏がブラッドリー・バルコラを巡ってリヴァプールファンに警鐘
速いペースにもかかわらず、説得力を欠く
リバプールはバルコラを 加入後最初の公式戦3試合のうち2試合で先発起用しているが、その序盤のパフォーマンスにはすでに厳しい批判が集まっている。ウインガーの同選手はパリ・サンジェルマンから1億2300万ポンドという巨額の移籍金で加入し、サポーターの間で大きな期待を生んでいた。
しかし、ネビンはBetPackに対し、プレー全体に見られる明らかな弱点を指摘しつつ、サポーターはその興奮を抑えるべきだと主張している。「リバプールのファンには、ブラッドリー・バルコラで何を手にするのか分かっていてほしい」とネビンは述べた。「彼がPSGで毎週プレーしていなかったのには理由がある」
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技術的な視界に深刻な制約
この評論家は、バルコラが恐るべきスピードを持っていることは認めつつも、本当に重要な場面でラストパスを出す能力には強い疑問を呈した。ネヴィン氏は、このウインガーがその値札に見合う選手だと証明するには、判断力を大幅に改善する必要があると指摘した。
「彼は驚異的で、ばかげているほど、とんでもなく速い。この選手がどれほど速いのか、本当に強調しきれない。そのスピードで守備陣を破壊するだろう」とネヴィン氏は説明した。「だが、守備を突破した後のパスの出し方については、彼より優れた選手を見てきた。できるだけ穏当に言うと、彼はまだ完成されたフットボーラーではない」
守備的な布陣を敷く相手に対する戦術的課題
さらにネヴィン氏は、相手が深く守ってバルコラにプレーするスペースを与えない場合、純粋なスピードだけでは不十分だと主張した。
元チェルシーの同氏は、そうした狭い局面では判断力と創造性が何より重要だと考えており、その資質が1億2300万ポンドの新戦力には現時点で欠けていると見ている。「大きなポイントは、結局のところ走り込むスペースも必要だということだ」とネヴィン氏は結論づけた。「だが、本当に足が速くても、ローブロックを敷く相手と対戦すれば走る場所はない。そうなれば必要なのは、単なるスピードではなく、純粋な技術と判断力だ」
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イラオラの下で懐疑論者たちが間違っていたことを証明する
バルコラは今後、批判する声を見返すためにも、アンドニ・イラオラの下でトレーニング場において技術力を磨くことに集中しなければならない。リヴァプールはこの先も過密日程が続き、同ウインガーは今後の国内戦と欧州での試合で、向上した視野を何としても示したいはずだ。
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