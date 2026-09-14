リバプールはバルコラを 加入後最初の公式戦3試合のうち2試合で先発起用しているが、その序盤のパフォーマンスにはすでに厳しい批判が集まっている。ウインガーの同選手はパリ・サンジェルマンから1億2300万ポンドという巨額の移籍金で加入し、サポーターの間で大きな期待を生んでいた。

しかし、ネビンはBetPackに対し、プレー全体に見られる明らかな弱点を指摘しつつ、サポーターはその興奮を抑えるべきだと主張している。「リバプールのファンには、ブラッドリー・バルコラで何を手にするのか分かっていてほしい」とネビンは述べた。「彼がPSGで毎週プレーしていなかったのには理由がある」