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「彼がバロンドールを取らなければ、何かがおかしい！」――元フランス代表でバイエルン・ミュンヘンでも活躍したスターは、マイケル・オリゼが「他を圧倒して」世界最高の選手だと主張した。
サニョールの「バロンドール」に関する見解
2026年W杯への期待が高まる中、オリゼはフランス代表で最も輝く選手として注目されている。 バイエルン・ミュンヘンのスターについて、サニョールは『BILD』紙にこう語った。「オリゼは世界一だ。他の誰よりもはるかに優れている。年末に彼がバロンドールを取らなければ、サッカー界に問題がある」。
アリアンツ・アレーナで多くのタイトルを獲得したジョージア代表監督は、あらゆる世代のフランス人ファンがオリゼを熱く支持していると指摘。さらに、自身や他の元プロ選手も、現代のどのスターより彼のプレースタイルに共鳴すると語り、オリゼを現時点での世界最高と断言した。
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メッシやロナウドより優れているのか？
サニョールは物議を醸す比較で、オリゼが過去20年間を席巻してきたレジェンドたちより「純粋な」チームプレーヤーだと示唆した。「オリゼは個人主義ではなく、純粋なチームプレーヤーだ。子供たちにとって久方ぶりの良いお手本だ。彼は自分が得点やアシストをしても、しなくても気にしない。 自分のために何かをしようとは考えず、常にチームのために何ができるかを考えている」と説明した。 「ジネディーヌ・ジダンもまったく同じだった。過去15年間、世界のサッカー界を席巻してきたリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドは、個人記録のためにプレーする傾向がやや強い。ロナウドやメッシを批判するつもりはない。彼らは素晴らしい選手だ。ただ、オリゼこそが真のチームプレーヤーなのだ。」
ムバッペとレアル・マドリードの要因
オリゼは現在、ベルナベウへの移籍が噂される中、称賛を集めている。レアル・マドリードは彼をムバッペとコンビを組ませるため、世界最高額のオファーを用意しているという。ムバッペはフランスサッカーの顔だが、サニョールは両選手のピッチ内外での優先順位が大きく異なると語る。
「ムバッペは自分自身のキャリアや目標を最優先している。その姿勢が批判を招いている」とサニョールは指摘した。それでも、彼はムバッペがW杯の得点王になると予想している。一方、ムバッペはすでにオリゼを称賛しており、元クリスタル・パレスの選手が代表にもたらす「並外れた優雅さと視野の広さ」を認めている。
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ダヨ・ウパメカノの「ルシオを思わせる」台頭
今大会でサニョールの目を引いているバイエルン・ミュンヘンの選手はオリゼだけではない。DFダヨ・ウパメカノも、フィジカルと技術の向上で高評価を得ている。サニョールは彼を、かつてアリアンツ・アレーナで共にプレーした伝説的な元チームメイトに例え、フランス人選手たちの才能がどれほど高く評価されているかを示した。
「彼のタイプは、かつてバイエルンでチームメイトだったルシオに似ている。あのブラジル人選手もピッチ上ではまさに『マシン』で、身体能力が信じられないほど高かった」とサニョールは語った。「ウパメカノは1年前と比べて技術的なミスが減り、最近ではバイエルンでも代表でも大きな進歩を見せている」 守備の要ウパメカノと攻撃の要オリゼを軸に、レ・ブルーは2022年の雪辱を晴らし王座奪還へ万全の態勢を整えている。