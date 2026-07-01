オリゼは現在、ベルナベウへの移籍が噂される中、称賛を集めている。レアル・マドリードは彼をムバッペとコンビを組ませるため、世界最高額のオファーを用意しているという。ムバッペはフランスサッカーの顔だが、サニョールは両選手のピッチ内外での優先順位が大きく異なると語る。

「ムバッペは自分自身のキャリアや目標を最優先している。その姿勢が批判を招いている」とサニョールは指摘した。それでも、彼はムバッペがW杯の得点王になると予想している。一方、ムバッペはすでにオリゼを称賛しており、元クリスタル・パレスの選手が代表にもたらす「並外れた優雅さと視野の広さ」を認めている。



