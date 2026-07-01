オリゼは今回のW杯でも卓越したアシスト力を示している。フランス代表4試合で5アシストを記録し、大会中にこの数字に達した初の選手となった。

サニョールはこう断言する。「オリゼは純粋なチームプレーヤーだ。わが国の子供たちにとって、ついに素晴らしいお手本が現れた。フランスでは、5歳でも100歳でも、すべてのファンがオリゼを支持している。私たち元プロ選手も、彼に100％共感できる。彼は間違いなく我々のナンバーワンだ。」

火曜日の16強スウェーデン戦では、3－0で圧勝したフランス代表で右ウイングのオリゼが攻撃的MFとして再起用され、チームを牽引した。24分にはリバウンドを捉えたサイドキックがポストを叩き、歴史的ゴールを逃した。

MagentaTVの解説者クリスチャン・シュトラスブルガーは「ルーヴル美術館の扉は開き、展示スペースも空けられ、絵の具もほぼ乾きかけていた」と驚嘆した。「なんてプレーだ！我々はスウェーデンテレビの隣にいるが、彼らがオリゼのシュートを見た瞬間、まるでフランステレビかと思った。あちらでも大いに盛り上がった！」

こうした活躍から、レアル・マドリードが今夏の獲得を狙っているとの噂もある。しかしサニョールは、オリゼが当面はミュンヘンでプレーを続けるべきだと語る。「彼はまだ若く、数年後にレアルへ移籍しても遅くない。ミュンヘンには素晴らしい環境、最高のチームメイト、卓越した監督がいる」。

元クリスタル・パレスの彼はFCBで「とても幸せそう」で、契約は2029年まで残っている。