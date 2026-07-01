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Falko Blöding

翻訳者：

「彼がバロンドールを取らなければ、サッカー界に問題がある」：マイケル・オリゼがFCバイエルンのレジェンドから称賛される

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マイケル・オリゼは、FCバイエルンでの好調を、米加墨開催のW杯でも維持している。ある同胞は彼の活躍に感嘆している。

FCBでプレーしフランス代表でも活躍したウィリー・サニョールは、オリゼをすでに世界最高の選手だと評価している。元右サイドバックにとって、その評価は当然だ。

  • Sport Bild』誌でサニョールは、この攻撃的スターを絶賛した。「彼のプレーは語るより見るべきだ。オリゼは世界一で、他を圧倒している。年末に彼がバロンドールを取らなければ、サッカー界に問題がある。」

    指導者としての道を歩むサニョールは、オリゼの最も気に入っている点として「自分が得点するかアシストするかなどまったく気にしていない」点を挙げた。 代表で共にプレーしたジネディーヌ・ジダンも同じタイプだった。過去15年間、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドは個人記録を重視する傾向がある。」

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  • Michael OliseGetty Images

    マイケル・オリゼはFCバイエルンと2029年まで契約している。

    オリゼは今回のW杯でも卓越したアシスト力を示している。フランス代表4試合で5アシストを記録し、大会中にこの数字に達した初の選手となった。

    サニョールはこう断言する。「オリゼは純粋なチームプレーヤーだ。わが国の子供たちにとって、ついに素晴らしいお手本が現れた。フランスでは、5歳でも100歳でも、すべてのファンがオリゼを支持している。私たち元プロ選手も、彼に100％共感できる。彼は間違いなく我々のナンバーワンだ。」

    火曜日の16強スウェーデン戦では、3－0で圧勝したフランス代表で右ウイングのオリゼが攻撃的MFとして再起用され、チームを牽引した。24分にはリバウンドを捉えたサイドキックがポストを叩き、歴史的ゴールを逃した。

    MagentaTVの解説者クリスチャン・シュトラスブルガーは「ルーヴル美術館の扉は開き、展示スペースも空けられ、絵の具もほぼ乾きかけていた」と驚嘆した。「なんてプレーだ！我々はスウェーデンテレビの隣にいるが、彼らがオリゼのシュートを見た瞬間、まるでフランステレビかと思った。あちらでも大いに盛り上がった！」

    こうした活躍から、レアル・マドリードが今夏の獲得を狙っているとの噂もある。しかしサニョールは、オリゼが当面はミュンヘンでプレーを続けるべきだと語る。「彼はまだ若く、数年後にレアルへ移籍しても遅くない。ミュンヘンには素晴らしい環境、最高のチームメイト、卓越した監督がいる」。

    元クリスタル・パレスの彼はFCBで「とても幸せそう」で、契約は2029年まで残っている。

  • Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

    マイケル・オリスの経歴：

    クラブ期間
    FCレディング2017年 - 2021年
    クリスタル・パレス2021年 - 2024年
    FCバイエルン2024年 - 現在