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「彼がバカなことをしたら、僕たちが叱る」――ラフィーニャがバルセロナでのヤマルとの関係を明かす
ピッチを越えた絆
ラフィーニャとヤマルの相性は今季バルセロナの注目点で、2人のゴールセレブレーションはたびたびネットで話題になる。ラフィーニャは、その絆は戦術ではなく個人的な絆から生まれたと語った。
「彼は僕より11歳年下。あの共同ゴールパフォーマンスはネットで見つけて、やってみようって決めた。うまくいったよ」とラフィーニャはTNTスポーツに語った。「特別な意味はない。ただ、兄弟のような絆があるだけさ。 僕は彼を実の弟のように思っている。実際、彼は僕の弟より年下だからね。できる限りアドバイスするようにしているよ。」
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ティーンエイジャーの行動を適切に管理する
ラフィーニャはヤマルの並外れた才能を称賛したが、どんなスターでも規律は必要だと即座に指摘した。集中力が欠け始めたときは、バルセロナのベテランがすぐ介入すると明かした。
「僕も自分の経験を彼に伝えようとしている。個人の特性や資質は教えられない。一晩で身につくものではないし、生まれ持った才能だからね。それでも、僕はいつも自分の経験を彼に共有している」とラフィーニャは語った。
「彼は素晴らしい若者だ。常に耳を傾け、アドバイスを求める。多少の失敗があっても注意すれば素直に聞く。11歳の年齢差があるが、とても良い関係だ」
ブラジル対スペインのワールドカップ決勝戦を夢見て
ラフィーニャは代表戦を見据え、ヤマルとすでに「ブラジル対スペイン」の決勝について話し合ったと明かした。
「ネイマールとラミン・ヤマルは、ワールドカップ決勝でブラジル対スペインを実現させようとしている。僕もそんな試合ができれば最高だ。ブラジル対スペインの決勝は素晴らしいね」と29歳のラフィーニャは語った。「相手チームに誰がいても構わない。ラミンみたいにね。 うちのチームにもトップ選手は多い。そんな試合が実現したら、本当に興奮するだろう」
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「今は以前より責任が重くなった」
ラフィーニャはクラブでも代表でも中心選手だ。6度目のワールドカップ優勝を目指すブラジル代表の一員として、その責任を痛感している。彼は子供時代に街中で体験した祝勝会の記憶を語り、こう誓った。「決勝のあと、僕は路上に出てサッカーをした。近所ではバーベキューを囲む人波が途切れず、どこも祝祭一色だった。 どこへ行っても人々が楽しんでいたのを覚えています。祝賀とサッカーに満ちた一日でした。もしワールドカップで優勝したら、すぐにでも戻ってきます。初めて代表で出場した時と比べて、今はより成熟し、大きな責任を感じています。」