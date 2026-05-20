ラフィーニャはヤマルの並外れた才能を称賛したが、どんなスターでも規律は必要だと即座に指摘した。集中力が欠け始めたときは、バルセロナのベテランがすぐ介入すると明かした。

「僕も自分の経験を彼に伝えようとしている。個人の特性や資質は教えられない。一晩で身につくものではないし、生まれ持った才能だからね。それでも、僕はいつも自分の経験を彼に共有している」とラフィーニャは語った。

「彼は素晴らしい若者だ。常に耳を傾け、アドバイスを求める。多少の失敗があっても注意すれば素直に聞く。11歳の年齢差があるが、とても良い関係だ」