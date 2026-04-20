「彼がバイエルン・ミュンヘンに長く留まるかどうかは定かではない」：FCB、スーパースターについて厳しい見通し

デサイーは同胞の攻撃的選手を「別格」で「バイエルンの攻撃の原動力」と絶賛した。さらに「彼のボールテクニックは信じられないほどで、システム内の規律も印象的。彼はトップクラスだ」と語った。

2024年に5300万ユーロでクリスタル・パレスから加入したオリゼは、バイエルンで世界屈指の選手に成長した。そのため、彼が移籍すればFCBには大きな損失となる。

レアル・マドリード、バルセロナ、リヴァプールなどが獲得に興味を示しており、3月末の『Sport Bild』によるとリヴァプールは2億ユーロの移籍金を用意しているという。