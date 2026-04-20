「彼がバイエルン・ミュンヘンに長く留まるかは定かではない」と、1998年ワールドカップ制した元フランス代表は語った。月曜日にマドリードで開催されたローレウス・ワールド・スポーツ・アワードの場でSport1の取材に答えた。
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「彼がバイエルン・ミュンヘンに長く留まるかどうかは定かではない」：FCB、スーパースターについて厳しい見通し
デサイーは同胞の攻撃的選手を「別格」で「バイエルンの攻撃の原動力」と絶賛した。さらに「彼のボールテクニックは信じられないほどで、システム内の規律も印象的。彼はトップクラスだ」と語った。
2024年に5300万ユーロでクリスタル・パレスから加入したオリゼは、バイエルンで世界屈指の選手に成長した。そのため、彼が移籍すればFCBには大きな損失となる。
レアル・マドリード、バルセロナ、リヴァプールなどが獲得に興味を示しており、3月末の『Sport Bild』によるとリヴァプールは2億ユーロの移籍金を用意しているという。
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マイケル・オリゼとの別れか？FCバイエルンは極めて冷静な姿勢
オリゼはバイエルンと2029年までの長期契約を結んでいる。そのためクラブ関係者は、チームの重要選手の一人の将来について冷静だ。 バイエルンの会長ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは「どのクラブがアプローチしても、バイエルンでプレーする選手はクラブの価値を理解している」と『Sport Bild』に語った。スポーツディレクターのマックス・エベルも「夏にオリゼが退団することは考えていない」と強調した。
デサイーは具体的な移籍先を挙げなかったが、「彼はまだ若い。ワールドカップが終わるのを待とう。契約内容は知らないが、彼の才能は極めて高い。プレミアリーグの可能性もある。彼は最高の選手の一人だ」と語った。
ロンドン出身のオリゼは、バイエルン移籍前にクリスタル・パレスで82試合出場。今季は44試合で18ゴール29アシストと、公式戦47得点を直接関与した。チャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦でも活躍した。
FCバイエルン・ミュンヘン：マイケル・オリゼら、3冠を狙う
バイエルンは日曜のブンデスリーガ第30節でVfBシュトゥットガルトに4-2で勝ち、早くもリーグ優勝を決めた。祝賀会ではオリゼが優勝記念シャツを着ず、記念写真にも写らなかった。
しかし、今季残り2冠への期待もあり、祝賀会は控えめだった。水曜日にはDFBポカール準決勝でバイエル・レバークーゼンと戦い、勝ち進めば5月末の決勝でVfBシュトゥットガルトまたはSCフライブルクと対戦する。
さらに、レアル・マドリードとの激闘を制したチームは、ヴィンセント・コンパニー監督の下、チャンピオンズリーグ制覇も狙う。準決勝ではパリ・サンジェルマンと対戦し、第1戦は4月28日にフランスで行われ、第2戦は8日後にミュンヘンで行われる。
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マイケル・オリゼ：FCバイエルンでの成績
ゲーム
99
ゴール
38
アシスト
52
タイトル
ドイツリーグ優勝2回（2025年、2026年）、ドイツ・スーパーカップ優勝1回（2025年）