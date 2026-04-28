チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のパリ・サンジェルマン戦で、出場停止のバイエルン監督は左サイドバックにデイヴィスを起用し、ライマーは外した。マッツ・フンメルスなら別の選択をしただろう。
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「彼がこんな布陣を組むとは賭けても信じなかった」：マッツ・フンメルス、PSG戦でのヴィンセント・コンパニーのバイエルン布陣に驚き
2014年W杯優勝経験のあるPrime Video解説者は、この起用についてこう語った。「ハキミ対策としてのスピード戦術は理解できる。だが、PSGのドリブラー相手ならライマーを起用しただろう。」
さらに元バイエルンDFは「『監督には何か考えがあるはず』とゲーム『FIFA』でもよく言われた。それがコンパニ監督だ。だが、ここまで大胆な采配は予想していなかった」と続けた。
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ヘーヴェデスもPSG戦ではデイヴィスよりライマーを起用しただろう。
デイヴィスは左サイドバックが定位置だが、今シーズンは怪我で多くの試合を欠場。過去数年の世界最高レベルにまだ戻れていない。
一方、本来ボランチのライマーはここ数か月、両サイドバックでも安定したプレーを続けている。コメンテーターのベネディクト・ヘーヴェデスは元チームメイトのフンメルスと同様に「私も驚いている。ライマーはキャリア最高のシーズンを送っており、絶好調だ。 守備も安定しており、グループステージ（バイエルン2-1）の試合でも証明済みだ」
さらに「もちろんデイヴィスはスピードがある。コンパニは自陣の速いハキミを警戒しているのだろう。それでも驚きだ」と続けた。
先週末の4-3で勝利したマインツ戦では、両者が先発したが、デイヴィスは精彩を欠き、ライマーがチーム内最高評価を得た。
第1戦のバイエルン先発は以下の通り：
- ノイアー - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、デイヴィス - キミッヒ、パブロヴィッチ、オリゼ、ムシアラ、ルイス・ディアス - ケイン