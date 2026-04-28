「彼がこんな布陣を組むとは賭けても信じなかった」：マッツ・フンメルス、PSG戦でのヴィンセント・コンパニーのバイエルン布陣に驚き

デイヴィスは左サイドバックが定位置だが、今シーズンは怪我で多くの試合を欠場。過去数年の世界最高レベルにまだ戻れていない。

一方、本来ボランチのライマーはここ数か月、両サイドバックでも安定したプレーを続けている。コメンテーターのベネディクト・ヘーヴェデスは元チームメイトのフンメルスと同様に「私も驚いている。ライマーはキャリア最高のシーズンを送っており、絶好調だ。 守備も安定しており、グループステージ（バイエルン2-1）の試合でも証明済みだ」

さらに「もちろんデイヴィスはスピードがある。コンパニは自陣の速いハキミを警戒しているのだろう。それでも驚きだ」と続けた。

先週末の4-3で勝利したマインツ戦では、両者が先発したが、デイヴィスは精彩を欠き、ライマーがチーム内最高評価を得た。

第1戦のバイエルン先発は以下の通り：