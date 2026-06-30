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「彼がこれほどひどいプレーを見せたのは初めてだ！」――ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ワールドカップでモロッコに敗れた後、存在感のないフレンキー・デ・ヨングを痛烈に批判した。
戦術変更が敗北を招く
オランダはモンテレイで後半に奪ったリードを守れず、32強で敗退した。 クーマン監督は機能していた布陣を捨て、5バックに切り替えてティジャニ・レインダースを下げネイサン・アケを起用。71分にコディ・ガクポのゴールで勝ち越しかけたが、ロスタイムにイッサ・ディオプに同点弾を許し延長へ。PK戦は3－2でモロッコが制した。
- AFP
デ・ヨングのプレーは「実に残念」
NOSの解説者ファン・デル・ファールトは、代表チームが苦労して得た勢いを簡単に手放したことに強い不満を示した。彼は、中盤で圧倒された戦術変更を問題視した。
ファン・デル・ファールトは次のように述べた。「厳しいグループステージをまずまずの成績で突破し、ようやくチームが噛み合い始めたところだった。一体、頭の中で何が起きて、モロッコ戦で全てを変えてしまったのか？ まったく理解できない。フレンキーは今日、私が今まで見た中で最悪の試合をした。本当にがっかりだ。しかし、それは戦術のせいなのか？」
中盤での孤立が名プレイメーカーの活躍を阻む
試合後の分析では、コエマン監督の戦術的賭けがモロッコの強みである中盤を無防備にさらした点が焦点となった。ファン・デル・ファールトは、戦力が不足した中盤起用によりチームの主力プレイメーカーがボールに触れる機会を失い、110分間ほぼ存在感を示せなかったと指摘した。
ファン・デル・ファールトはさらにこう語った。「モロッコの中盤は最大の強みだ。それなのに2人で対抗しようとしたのか？ 監督の勉強はしていないが、少し不器用な采配だ。フレンキーはボールを持てなければ無力だが、今日は全く持てず、存在感は消えた。しかも彼は我々の主軸なのに…… しかもコディ・ガクポが得点したものの、彼もほとんど試合に関与できなかった」
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大会での惨事を受け、死因審問が行われる
激しい批判を浴びたオランダ代表は、大会を終えて帰国するとすぐに内部検証を行う。モロッコがヒューストンでカナダとベスト16を戦う一方、コエマン監督は戦術の是非を問われる。主力選手への批判や高齢化も明らかになり、次の国際大会前に大幅なメンバー変更は避けられない。