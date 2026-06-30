試合後の分析では、コエマン監督の戦術的賭けがモロッコの強みである中盤を無防備にさらした点が焦点となった。ファン・デル・ファールトは、戦力が不足した中盤起用によりチームの主力プレイメーカーがボールに触れる機会を失い、110分間ほぼ存在感を示せなかったと指摘した。

ファン・デル・ファールトはさらにこう語った。「モロッコの中盤は最大の強みだ。それなのに2人で対抗しようとしたのか？ 監督の勉強はしていないが、少し不器用な采配だ。フレンキーはボールを持てなければ無力だが、今日は全く持てず、存在感は消えた。しかも彼は我々の主軸なのに…… しかもコディ・ガクポが得点したものの、彼もほとんど試合に関与できなかった」