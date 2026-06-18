ボアテングは、アル・ナスルのスーパースターがいることで、チームメイトがどんな場面でも彼にボールを回さねばならないという不健全な重圧が生まれていると主張した。テレビ番組で彼は「ロナウドが真のチームプレーヤーなら、一歩引いて若手にチャンスを与えるはずだ」と語った。

さらに、ロナウドがいないほうがポルトガル代表は機能すると語り、「彼が中盤にいると、全員が彼にボールを預けようとして大きなプレッシャーがかかる。彼がいなければ、チームはもっと良くなる」と続けた。この意見は、カタールW杯でベンチスタートだったスイス戦でポルトガルが好攻撃を見せた場面を思い出させる。