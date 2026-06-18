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「彼がいなければ、チームはもっと強くなる！」――クリスティアーノ・ロナウドには2026年ワールドカップでポルトガルが勝ち進むため、一歩引いてベンチ入りを承諾するよう求められている。
ボアテング、ロナウドのベンチ外を要求
2026年W杯ポルトガル初戦はコンゴ民主共和国と1－1の引き分けに終わり、ロナウドの先発起用を巡る議論が再燃した。国際試合最多得点記録保持者の彼でも、グループK初戦のパフォーマンスはファンや評論家から批判を受けた。
ACミランやバルセロナでプレーしたボアテングはSBSスポーツの取材に、41歳のロナウドが攻撃の流動性を阻害していると指摘し、国のためにも役割を縮小するべきだと語った。
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「彼がいなければ、チームはもっと良くなる」
ボアテングは、アル・ナスルのスーパースターがいることで、チームメイトがどんな場面でも彼にボールを回さねばならないという不健全な重圧が生まれていると主張した。テレビ番組で彼は「ロナウドが真のチームプレーヤーなら、一歩引いて若手にチャンスを与えるはずだ」と語った。
さらに、ロナウドがいないほうがポルトガル代表は機能すると語り、「彼が中盤にいると、全員が彼にボールを預けようとして大きなプレッシャーがかかる。彼がいなければ、チームはもっと良くなる」と続けた。この意見は、カタールW杯でベンチスタートだったスイス戦でポルトガルが好攻撃を見せた場面を思い出させる。
インパクト・サブ・ソリューション
ボアテングは鋭く批判しながらも、ロナウドの輝かしいキャリアには「大ファン」だと強調した。だが年齢を踏まえ、北米大会の決勝トーナメントを勝ち進むには、マルティネス監督がキャプテンを慎重に起用すべきだと語った。
「ポルトガルが勝つには、ロナウドは途中出場し、最後の15～20分で結果をもたらすべきだ」と提案した。5度のバロンドール受賞者でも、年齢により「かつてと同じではない」と指摘した。
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歴史的な出場を果たしたロナウド、苦戦する
41歳132日で史上最年長のフィールドプレーヤーとしてワールドカップに先発したロナウドだが、コンゴ民主共和国戦ではほとんど目立たなかった。Optaによると、90分でわずか25回のボールタッチは、フル出場した主要大会での自己最低記録だ。 さらに枠内シュートは0で、これは彼のワールドカップキャリアで6度目。
こうした批判にもかかわらず、マルティネス監督はチーム象徴である彼を即座に擁護。第2節のウズベキスタン戦でも先発起用が予想される。