AFP
翻訳者：
「彼がいなくなるのは寂しい！」代表を去ったことを受け、マルティン・デミチェリスがリオネル・メッシとの深い絆を懐かしむ
ザクセンの指揮官が敬意を表す
デミチェリスは、伝説的な背番号10の選手との親しい友情を振り返り、同選手の代表引退を受けて懐かしさで胸がいっぱいになったと認めた。この象徴的なFWは、ベナンとの親善試合でアルゼンチン代表に正式に別れを告げた。試合は10月6日にエスタディオ・モヌメンタルで行われた。代表通算208試合で126ゴール、70アシストを記録し、代表でのキャリアを終えた。
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ワールドカップの後に特別なメッセージが続いた
デミチェリスは、チャンピオンズリーグの一戦に向けた試合前会見を前に、アルゼンチンがワールドカップ準決勝でイングランドに勝利した後、レオに連絡を取ったことを振り返った。
デミチェリスは、レオとの親密な関係や、かつての主将としてのリーダーシップについて、こう語った。「当時、私は代表チームで彼ととても親しいチームメートだった。レオが結婚したとき、私も招待客の一人だった。メッセージでレオの邪魔をするのは好きではなかった。毎日、何百万件も届いているだろうと思うからね」
「準決勝の後、彼にメッセージを書いた。イングランドとの試合を終え、彼はチームとして、そして主将として、内から湧き上がる気持ちをどう引き出すかを、またしてもとても特別な形で示した。だから祝福したいと思ったんだ」
「彼のあの確信、まなざし、意欲、そして何よりも彼の年齢……。驚いたよ！ 彼を祝福し、その後に何が起ころうとも、最後にもう一度それを楽しんでほしいと伝えたいと思ったんだ」
指導の仕事のため、離れた場所からの観戦を余儀なくされた
ドイツでの監督業務のため、デミチェリスは引退試合が行われるブエノスアイレスへ行けず、遠くから見守ることになった。
司令塔としての功績が今も残ることをたたえ、デミチェリスはこう続けた。「彼が引退を発表し、その日が来たとき、アルゼンチン人なら誰もがそうだったように、私も懐かしさで胸がいっぱいになった。SNSに流れてくる動画や、さまざまな場面を見始めたんだ……。仕事があって、その場には行けなかった。そのことには感謝している部分もある。素晴らしい組織で仕事ができているということだからね。でも、アルゼンチン人として、かつてのチームメートとして、懐かしさが込み上げてきた」
「彼がいなくなるのは寂しい。スポーツ界に、そして私たちのサッカーの歴史にも、非常に大きな功績を残した。彼と同じ時代を過ごせたことに感謝している」
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ドイツ勢を待ち受けるベルナベウでの試練
同胞に敬意を表したデミチェリスは、今度は欧州での厳しい一戦を控えた試合前会見に全神経を集中させなければならない。今週、指揮するライプツィヒを率いてサンティアゴ・ベルナベウに乗り込み、チャンピオンズリーグでスペインの強豪マドリードと対戦する。一方、アルゼンチンは長年チームを支えてきた中心選手がいない新時代への適応を続けなければならない。
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