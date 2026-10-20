デミチェリスは、チャンピオンズリーグの一戦に向けた試合前会見を前に、アルゼンチンがワールドカップ準決勝でイングランドに勝利した後、レオに連絡を取ったことを振り返った。

デミチェリスは、レオとの親密な関係や、かつての主将としてのリーダーシップについて、こう語った。「当時、私は代表チームで彼ととても親しいチームメートだった。レオが結婚したとき、私も招待客の一人だった。メッセージでレオの邪魔をするのは好きではなかった。毎日、何百万件も届いているだろうと思うからね」

「準決勝の後、彼にメッセージを書いた。イングランドとの試合を終え、彼はチームとして、そして主将として、内から湧き上がる気持ちをどう引き出すかを、またしてもとても特別な形で示した。だから祝福したいと思ったんだ」

「彼のあの確信、まなざし、意欲、そして何よりも彼の年齢……。驚いたよ！ 彼を祝福し、その後に何が起ころうとも、最後にもう一度それを楽しんでほしいと伝えたいと思ったんだ」