「彼がいなくて寂しくなる」　バルセロナが2600万ポンドのマーカス・ラッシュフォード獲得を見送る中、ハンジ・フリックが沈黙を破る

フリック監督は、金曜夜に行われたバルセロナのバーミンガム・シティとのプレシーズン親善試合後の記者会見で、ラッシュフォードの退団について言及した。指揮官は、イングランド代表に対する称賛を隠さなかった。

「マーカスについて言えるのは、彼と一緒に仕事ができたことをとてもありがたく思っているということだ」と、フリック監督は『ManchesterEveningNews』が伝えたコメントで認めた。「レンタル移籍中の選手に何が起こるのか、いつも分かっているとは限らないこともある。

「それについて、我々の状況は簡単ではないと思う。だが、彼と一緒に仕事ができたことを本当にありがたく思っている。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人間だ。チームも彼を恋しく思うだろうし、私も彼がいなくなるのは寂しい。だが、これが人生であり、受け入れなければならないことだ」