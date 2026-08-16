ラシュフォードは、ヴロツワフで行われたユナイテッドのACミラン戦でのプレシーズン4-2敗戦で後半途中から出場し、待望の実戦復帰を果たした。さらに注目を集めたのは、この親善試合でラシュフォードが背番号9を与えられたことだ。これは通常、チームの主力センターフォワードに託される番号である。こうした配置転換は、今季その番号を背負うと多くの人が予想していたベンヤミン・セスコが負傷で離脱していたことを受けたものだった。

一方で、ユナイテッド首脳陣はこの背番号の割り当てが恒久的なものではないと早々に強調したものの、マイケル・キャリックの下でのラシュフォードの役割を巡る議論がさらに活発になったのは間違いない。イタリアの強豪相手に、このFWは持ち味の輝きを随所で見せ、コーナーフラッグ際では観客にその個人技術の高さを改めて印象づける見事なプレーも披露した。