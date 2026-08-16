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「彼がいてくれるのは大きな戦力だ」 ハリー・マグワイア、移籍不透明の中でマンチェスター・ユナイテッドにマーカス・ラッシュフォード残留を訴え
象徴的な背番号9をめぐって不透明感が漂っている
ラシュフォードは、ヴロツワフで行われたユナイテッドのACミラン戦でのプレシーズン4-2敗戦で後半途中から出場し、待望の実戦復帰を果たした。さらに注目を集めたのは、この親善試合でラシュフォードが背番号9を与えられたことだ。これは通常、チームの主力センターフォワードに託される番号である。こうした配置転換は、今季その番号を背負うと多くの人が予想していたベンヤミン・セスコが負傷で離脱していたことを受けたものだった。
一方で、ユナイテッド首脳陣はこの背番号の割り当てが恒久的なものではないと早々に強調したものの、マイケル・キャリックの下でのラシュフォードの役割を巡る議論がさらに活発になったのは間違いない。イタリアの強豪相手に、このFWは持ち味の輝きを随所で見せ、コーナーフラッグ際では観客にその個人技術の高さを改めて印象づける見事なプレーも披露した。
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マグワイアがラシュフォードの重要性を強調
マグワイアにとって、こうした質の高さを垣間見せる場面こそ、クラブが28歳の選手を現金化しようといういかなる誘惑にも抗うべき理由そのものである。マグワイアは、ラッシュフォードがオールド・トラッフォードに残ることを望んでいると公に語っており、このFWが依然としてクラブの構想における重要な一員だと強調した。将来をめぐる憶測が続き、復帰前には難しい時期もあったが、マグワイアは、この下部組織出身選手が新たなプレミアリーグ開幕に向けて準備を進めるチームのパフォーマンス水準を引き上げるのに必要なクオリティーを備えていると確信している。
「移籍市場がまだ開いているのは明らかだ」と、BBCが伝えたマグワイアのコメント。「選手としては、彼に残ってほしいと思っている。残れば、彼は大きな戦力になるからだ。彼がいれば、確実にチームは良くなる。途中出場した時にも分かったように、相手の最終ラインに対して本当にうまく脅威を与えていた。得点していてもおかしくなかった。彼は非常に大きな脅威だ。自分はマーカスと何年も一緒にプレーしてきたし、彼と対戦すること、そしてトレーニングで一緒にプレーすることが、僕たちの助けになると分かっている」
ポーランドでの厳しいプレシーズンの一戦を振り返って
ラシュフォード復帰という個別の好材料はあったものの、マグワイアはチーム全体のパフォーマンスについて率直に評価した。ミラン戦での敗戦は、ハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦を1週間後に控える中、プレシーズン日程で「最悪」の出来だったとマグワイアは表現した。主将ブルーノ・フェルナンデスは、2試合連続でPKを失敗したことも特筆される。
「もっと高い位置でプレーし、よりアグレッシブに、もっと前向きに戦いたいと思っている」とマグワイアは説明した。「その点において、自分たちらしさを出せなかったと感じたのはこの試合だけだった。高い位置でボールを奪い返す場面は多く、そこから多くのチャンスも作ったが、プレッシャーを十分に持続させることはまったくできなかった」とマグワイアは説明した。
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マンチェスター・ユナイテッドでの過去の苦戦にもかかわらず、アモリムへの敬意
この試合は、現在ミランを率いる古巣ユナイテッドの元指揮官ルベン・アモリムとの再会の場にもなった。オールド・トラッフォードでの在任期間はわずか14か月で、ラシュフォードやコビー・メイヌーらとの不和も報じられていたが、試合後の雰囲気はおおむね友好的だった。アモリムはミックスゾーンで、かつての教え子やスタッフと温かく抱擁を交わす姿が見られた。
「彼やスタッフ全員に会えて本当に良かった」とその人物は語った。「ルベンや彼のスタッフ全員とはとても良い関係だった。彼がまた自分を印象づけて、どれほど素晴らしい監督なのかをみんなに示すチャンスを得られたことをうれしく思う。きっと成功するはずだ。ルベンについて悪く言うことは何もない。マンチェスター・ユナイテッドでは、ただうまくいかなかっただけだ。でも今は巨大なクラブを率いている」
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