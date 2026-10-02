ポルトガルはUEFAネーションズリーグでデンマークに4-2の快勝を収め、ピッチ外での大きな騒動の中でもその粘り強さを証明した。セレソンはコペンハーゲンで圧倒的なパフォーマンスを披露し、グループ首位の座をより確かなものにするとともに、新指揮官ジョルジェ・ジェズス体制での全勝記録を伸ばした。

試合に向けた盛り上がりは、完全にロナウドの離脱にかき消された。41歳の同選手は、2試合連続でベンチスタートになることを知った後、水曜日に代表チームの活動拠点を飛び出した。

かつての主将を巡るメディアの過熱ぶりにもかかわらず、チームは完全に集中を保った。ラモスは前線で申し分のない働きを見せ、得意のアウトサイドでのフィニッシュによるゴールに加えて1アシストも記録。ベテランFW不在の影響を、ピッチ上でほとんど感じさせなかった。



