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「影響はなかった！」 ゴンサロ・ラモスがクリスティアーノ・ロナウドを皮肉 ポルトガルはベテランのスーパースター不在でもデンマーク戦勝利で好調維持
ラモスがコペンハーゲンで存在感を示す
ポルトガルはUEFAネーションズリーグでデンマークに4-2の快勝を収め、ピッチ外での大きな騒動の中でもその粘り強さを証明した。セレソンはコペンハーゲンで圧倒的なパフォーマンスを披露し、グループ首位の座をより確かなものにするとともに、新指揮官ジョルジェ・ジェズス体制での全勝記録を伸ばした。
試合に向けた盛り上がりは、完全にロナウドの離脱にかき消された。41歳の同選手は、2試合連続でベンチスタートになることを知った後、水曜日に代表チームの活動拠点を飛び出した。
かつての主将を巡るメディアの過熱ぶりにもかかわらず、チームは完全に集中を保った。ラモスは前線で申し分のない働きを見せ、得意のアウトサイドでのフィニッシュによるゴールに加えて1アシストも記録。ベテランFW不在の影響を、ピッチ上でほとんど感じさせなかった。
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「外部の問題は我々に影響しない」
試合終了後、『RTP』の取材に応じたラモスは、歴代最多得点者の突然の離脱について、チームがまったく動じていなかったことを明確にした。「この状況は僕たちに影響しなかった」と、ACミランのストライカーは語った。「外部の問題が今日の試合の重要性に影響を及ぼすことはない。僕たちはすべての試合に勝ちたいし、今日はそれをやってのけた」
また、このFWは、新指揮官がもたらした戦術的な変化が、チームの印象的な攻撃の流動性につながっていると強調した。「新しい監督は大きな助けになっている」とラモスは付け加えた。「僕たちの考えはより明確になったし、守備でも攻撃でも、それぞれのチームメートがどこにいるのかを正確に分かっている。
「こういうプレーは本当に好きだし、自分のプレースタイルにもとても合っている。相手の中盤でボールを奪えれば、得点や決定機創出に常に近づくことができる」
ジェズス体制の新時代
ロナウドからの移行は加速しつつあるようで、ジェズスはチームに対する自らの権威を明確に示している。 指揮官は週半ばの騒動を受けたチーム内の不和への根強い疑念も同様に素早く一蹴した。
「起きたことによってグループが分断されることはない。これまでも分断されなかったし、これからも分断されることはない」。ジェズスは試合後にそう語った。そして、この説得力あるパフォーマンスこそが最大の論点であるべきだと強調し、質の高い4ゴールの出来を「起きたすべてのことよりも重要だ」と表現した。
一方、ラモスはポルトガルの攻撃における誰もが認める軸となる好機をつかみつつある。ノルウェー戦、デンマーク戦の両方で得点を挙げたストライカーは、自身の影響力が増していることに満足感を示し、「グループ内で自分の立場をしっかり固められていることがうれしい」と述べた。
- NurPhoto
ノルウェー戦に向けて帰国へ
ポルトガルは日曜日、ノルウェーをホームに迎え、好調な勢いをさらに強めたいところだ。ドラガン・スタジアムで再び本拠地に戻る中、ポルトガル代表はネーションズリーグでの完璧なスタートを、自国サポーターの前で維持することを目指す。
ラモスが絶好調を維持し、チーム全体もジェズスの攻撃的な戦術アプローチを全面的に支持していることから、チームはロナウド退団を巡る継続的な騒動にも十分に対応できる態勢に見える。ポルトで勝利を収めれば、指揮官の大胆な決断がさらに正当化されるとともに、ポルトガルは大会の次のフェーズへ一歩近づくことになる。
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