「当時、私には理解できなかったこと」：NBAレジェンドのダーク・ノヴィツキーが感動を呼び、再びバスケットボール史に名を刻んだ。

しかしノヴィツキーは謙虚に、栄誉やタイトルは常に「人間性」より二の次だと語った。 「経験はトロフィーより大切。人もトロフィーより大切。物語は富より大切」と故郷ヴュルツブルク出身の彼は語った。FIBAの舞台で代表として世界を回り、デトレフ・シュレムプに次ぐドイツ人2人目の殿堂入りとなったことは、彼にとって格別の意味を持つ。

そんな彼の栄誉の瞬間が、トラブルで幕を開けたのは残念だった。スピーチを始めようとした際、プロンプターが故障し、彼は数分間、携帯電話の画面を読み上げなければならなかった。 「汗をにじませていたよ。本当にストレスフルだった」と後に笑った。やがてスタッフは問題を解決し、彼は祝賀ムードを乱されることなく、式後もしばらくサインやセルフィー、インタビューに応じ続けた。

デニス・シュレーダーら世界王者世代の道を開いた功績と、この親しみやすさが人々を魅了してきた。 アメリカに住みながらも故郷を忘れない。DBBのインゴ・ヴァイス会長は「彼は常に地に足をつけ、素晴らしい人物であり良き友人だ」と称えた。さらに「バスケットボール界の灯台」と表現した。