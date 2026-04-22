再び動き出したテレプロンプターに目を向けたディルク・ノヴィツキーは、あのステージに立つことを可能にした恩師ホルガー・ゲシュヴィントナーに感謝を捧げた。 「ハリー・ポッターにダンブルドアが、アレクサンダー大王にアリストテレスがいたように、私にはホルガーがいた」とバスケットボールのレジェンドは国際バスケットボール連盟（FIBA）の殿堂入り記念演説で語った。
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「当時、私には理解できなかったこと」：NBAレジェンドのダーク・ノヴィツキーが感動を呼び、再びバスケットボール史に名を刻んだ。
「私たちはボート漕ぎやボクシング、フェンシングをし、本を読んだ。逆立ちやカエルの跳びもしたし、サックスも演奏した」とノヴィツキーは語った。当時、その意味は分からなかった。「当時は理解できなかった。あなたが私という人間、そしてバスケットボール選手だけではないアスリートとしての私を形作ってくれたことを。今、それが分かる」 私が自分を信じられなかったとき、あなたは信じてくれた」と47歳の彼は語った。
約10分のスピーチで、ノヴィツキーは幼少期からさまざまなスポーツイベントに連れて行ってくれた両親や、宿題まで代わりにやってくれた姉への感謝を語った。 ユース代表時代、2002年W杯銅メダル、2005年欧州選手権銀メダル、そして「男として成長した」マーベリックスでの輝かしい日々を振り返り、2019年の引退に言及した。
- AFP
シュレムプに続き、ノヴィツキーがFIBA殿堂入りした2人目のドイツ人選手となった。
しかしノヴィツキーは謙虚に、栄誉やタイトルは常に「人間性」より二の次だと語った。 「経験はトロフィーより大切。人もトロフィーより大切。物語は富より大切」と故郷ヴュルツブルク出身の彼は語った。FIBAの舞台で代表として世界を回り、デトレフ・シュレムプに次ぐドイツ人2人目の殿堂入りとなったことは、彼にとって格別の意味を持つ。
そんな彼の栄誉の瞬間が、トラブルで幕を開けたのは残念だった。スピーチを始めようとした際、プロンプターが故障し、彼は数分間、携帯電話の画面を読み上げなければならなかった。 「汗をにじませていたよ。本当にストレスフルだった」と後に笑った。やがてスタッフは問題を解決し、彼は祝賀ムードを乱されることなく、式後もしばらくサインやセルフィー、インタビューに応じ続けた。
デニス・シュレーダーら世界王者世代の道を開いた功績と、この親しみやすさが人々を魅了してきた。 アメリカに住みながらも故郷を忘れない。DBBのインゴ・ヴァイス会長は「彼は常に地に足をつけ、素晴らしい人物であり良き友人だ」と称えた。さらに「バスケットボール界の灯台」と表現した。