2年前の自国開催EUROでは、ナゲルスマン監督はトニ・クロースやイルカイ・ギュンドアンといったベテランに支えられ、彼らは「監督の決断をいくつか肩代わり」した。だが、現在の代表にはそんな選手が見当たらない。

このためハマンは悲観的で、欧州だけでもドイツより強いチームが4つあると指摘する。「例えばイングランド、フランス、ポルトガル、スペインは我々より優れている。しかもナゲルスマンは代表の3分の1に事前に『出場しない』と告げている。 そんな状況で選手たちがどれほどモチベーションを持って現地入りするか想像できます。彼らは『どうせ世界一にはなれない。1週間早く帰れたほうがましだ』と考えるかもしれません」

この見解に同意するのが、元チームメイトのオリバー・カーン（56）だ。彼は「選手たちを味方にするのは難しい」と語る。2002年W杯準優勝者は「ナーゲルスマンはメンタリティよりシステムや役割分担を重視する」と説明する。 能力主義ではない。最適な選手ではなく適した選手がプレーする。それが彼のやり方だ。私はすべてを白紙に戻すことに賛成できない。W杯はシステムよりメンタリティやチームスピリットで勝敗が決まる」