ナゲルスマン監督がシュトゥットガルトのFWウンダフを「ジョーカー」と位置付けた件を巡り、ハマンはスカイ番組『トリプル ― ハーゲドルン・フットボールトーク』でこう語った。「ワールドカップでは、全選手の士気を保ち、チームの一体感を維持するのが肝要だ。 チームをグループ分けするのは逆効果だ。グループ3にいたら、前の2人、3人、4人が怪我をしないと出番がない。つまり、ウンダフは何をしても途中出場しかできないということだ。」
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「当時、ユリアン・ナーゲルスマンを招へいすべきではなかった」：元代表選手がドイツ代表監督を痛烈批判
ウンダフは今シーズン、ドイツ人選手で最多得点を挙げている。しかしナゲルスマン監督は代表戦期間中、この29歳をW杯のスタメン起用しない意向を繰り返し強調した。シーズン終盤に得点を重ねても方針が変わる可能性は「低い」と述べた。
「実績主義のはずなのに」とハマンは首をかしげる。「3カ月も前から決めるのは理解できない。他国でも経験がない。交代する機会を自ら奪っている」。
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ハマン：ドイツより強いヨーロッパのチームは4つある
2年前の自国開催EUROでは、ナゲルスマン監督はトニ・クロースやイルカイ・ギュンドアンといったベテランに支えられ、彼らは「監督の決断をいくつか肩代わり」した。だが、現在の代表にはそんな選手が見当たらない。
このためハマンは悲観的で、欧州だけでもドイツより強いチームが4つあると指摘する。「例えばイングランド、フランス、ポルトガル、スペインは我々より優れている。しかもナゲルスマンは代表の3分の1に事前に『出場しない』と告げている。 そんな状況で選手たちがどれほどモチベーションを持って現地入りするか想像できます。彼らは『どうせ世界一にはなれない。1週間早く帰れたほうがましだ』と考えるかもしれません」
この見解に同意するのが、元チームメイトのオリバー・カーン（56）だ。彼は「選手たちを味方にするのは難しい」と語る。2002年W杯準優勝者は「ナーゲルスマンはメンタリティよりシステムや役割分担を重視する」と説明する。 能力主義ではない。最適な選手ではなく適した選手がプレーする。それが彼のやり方だ。私はすべてを白紙に戻すことに賛成できない。W杯はシステムよりメンタリティやチームスピリットで勝敗が決まる」
ハマン、ナゲルスマンについて：「たまにはもっとスタジアムに行くべきかもしれない」
ハマンはナゲルスマンに、もっとスタジアムへ足を運んで選手を直接観察するよう助言した。火曜のバイエルン対レアル・マドリード戦も、水曜のリヴァプール対PSG戦も彼は現場にいなかった。 また、ヤン・オーレル・ビセック（インテル・ミラノ）やケビン・シャデ（FCブレントフォード）などの海外組も直接見ていない。ハマンは「テレビではピッチから20メートル先しか見えない。成功への近道はない。誠実さが大切だ。昨夏のクラブワールドカップに来なかったのは誰だ？ ドイツ代表監督だ」と語った。
彼の結論はこうだ。「当時なら、私はユリアン・ナゲルスマンを招へいしなかっただろう。」
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ユリアン・ナーゲルスマンのドイツ代表監督としての成績
ゲーム 31 勝利 19 引き分け 6 敗戦 6 得失点差 70:33 平均勝ち点 2.03