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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

当初は「理解不足」だったが、その後合意に至った。ナサニエル・ブラウンのアイントラハト・フランクフルトからFCバイエルンへの移籍が間近に迫っている。

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ナサニエル・ブラウンのアイントラハト・フランクフルトからFCバイエルンへの移籍が間近に迫っている。

木曜夜、スカイは両クラブが移籍条件で合意と報じた。FCBからSGEへ、このサイドバックの移籍金は5500万ユーロの見込み。「完全合意」という。

  • その直前、スカイは「フランクフルトでは理解できないという声が強まっている」と報じていた。 アイントラハトは23歳の左サイドバック、ブラウンを放出する用意があり、5500万ユーロの移籍金を要求。その条件は通ったもようだ。ブラウンのアイントラハトとの契約は2030年まで残っている。

    メディアによると、ブラウンとバイエルンはすでに合意しており、彼はゼーベナー・シュトラーセで2031年までの契約にサインする見込みだ。

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    チェルシーとアーセナルが、バイエルンの獲得候補ナサニエル・ブラウンに注目している。

    Skyによると、このブンデスリーガ2クラブの移籍交渉を阻もうと、プレミアリーグの2強が動いた。イングランド王者アーセナルとクラブワールドカップ王者チェルシーが好機を嗅ぎつけ、「状況を注視している」と報じられた。

    チェルシーはマルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍で左SB補強が必要となり、アーセナルも数週間前からブラウンに興味を示していた。フランクフルトは当時海外オファーを断りバイエルン移籍を選択したと伝えられていた。

    2024年に1.FCニュルンベルクから550万ユーロでフランクフルトに移籍したブラウンは、チームが低迷する中でも成長を遂げ、ドイツ代表に選ばれた。米国、カナダ、メキシコで開催中のワールドカップでは、これまでのDFB（ドイツサッカー連盟）の2試合に先発している。 初戦のキュラソー戦（7-1）では2得点を挙げた。

    しかし木曜日のグループ最終戦エクアドル戦は内転筋痛で欠場見込みで、代わりにライプツィヒのデビッド・ラウムが先発する。



  • アイントラハト・フランクフルトの記録的な売上

    選手ポジション移籍先移籍金
    ランダル・コロ・ムアニフォワードPSG2023年移籍金9500万ユーロ
    ウーゴ・エキティケ攻撃リヴァプールFC20259500万ユーロ
    オマール・マルムシュフォワードマンチェスター・シティ20257500万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチフォワードレアル・マドリード20196300万ユーロ
    セバスティアン・ハラーフォワードウェストハム・ユナイテッド20195000万ユーロ