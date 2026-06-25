木曜夜、スカイは両クラブが移籍条件で合意と報じた。FCBからSGEへ、このサイドバックの移籍金は5500万ユーロの見込み。「完全合意」という。
Getty Images Sport
翻訳者：
当初は「理解不足」だったが、その後合意に至った。ナサニエル・ブラウンのアイントラハト・フランクフルトからFCバイエルンへの移籍が間近に迫っている。
その直前、スカイは「フランクフルトでは理解できないという声が強まっている」と報じていた。 アイントラハトは23歳の左サイドバック、ブラウンを放出する用意があり、5500万ユーロの移籍金を要求。その条件は通ったもようだ。ブラウンのアイントラハトとの契約は2030年まで残っている。
メディアによると、ブラウンとバイエルンはすでに合意しており、彼はゼーベナー・シュトラーセで2031年までの契約にサインする見込みだ。
- Getty Images
チェルシーとアーセナルが、バイエルンの獲得候補ナサニエル・ブラウンに注目している。
Skyによると、このブンデスリーガ2クラブの移籍交渉を阻もうと、プレミアリーグの2強が動いた。イングランド王者アーセナルとクラブワールドカップ王者チェルシーが好機を嗅ぎつけ、「状況を注視している」と報じられた。
チェルシーはマルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍で左SB補強が必要となり、アーセナルも数週間前からブラウンに興味を示していた。フランクフルトは当時海外オファーを断りバイエルン移籍を選択したと伝えられていた。
2024年に1.FCニュルンベルクから550万ユーロでフランクフルトに移籍したブラウンは、チームが低迷する中でも成長を遂げ、ドイツ代表に選ばれた。米国、カナダ、メキシコで開催中のワールドカップでは、これまでのDFB（ドイツサッカー連盟）の2試合に先発している。 初戦のキュラソー戦（7-1）では2得点を挙げた。
しかし木曜日のグループ最終戦エクアドル戦は内転筋痛で欠場見込みで、代わりにライプツィヒのデビッド・ラウムが先発する。
アイントラハト・フランクフルトの記録的な売上
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 ランダル・コロ・ムアニ フォワード PSG 2023年 移籍金9500万ユーロ ウーゴ・エキティケ 攻撃 リヴァプールFC 2025 9500万ユーロ オマール・マルムシュ フォワード マンチェスター・シティ 2025 7500万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ フォワード レアル・マドリード 2019 6300万ユーロ セバスティアン・ハラー フォワード ウェストハム・ユナイテッド 2019 5000万ユーロ