Skyによると、このブンデスリーガ2クラブの移籍交渉を阻もうと、プレミアリーグの2強が動いた。イングランド王者アーセナルとクラブワールドカップ王者チェルシーが好機を嗅ぎつけ、「状況を注視している」と報じられた。

チェルシーはマルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍で左SB補強が必要となり、アーセナルも数週間前からブラウンに興味を示していた。フランクフルトは当時海外オファーを断りバイエルン移籍を選択したと伝えられていた。

2024年に1.FCニュルンベルクから550万ユーロでフランクフルトに移籍したブラウンは、チームが低迷する中でも成長を遂げ、ドイツ代表に選ばれた。米国、カナダ、メキシコで開催中のワールドカップでは、これまでのDFB（ドイツサッカー連盟）の2試合に先発している。 初戦のキュラソー戦（7-1）では2得点を挙げた。

しかし木曜日のグループ最終戦エクアドル戦は内転筋痛で欠場見込みで、代わりにライプツィヒのデビッド・ラウムが先発する。







