万全を期し、飛躍を目前に控えるチームだ。今が絶好のタイミングだ。スイス代表はコソボ、スロベニア、スウェーデンと同居したグループを4勝2分で無敗突破した。 目標は、1934、1938、1954年のW杯で達成したベスト8超え。これは2020、2024年の欧州選手権でも成し遂げられた。





転機は2006年W杯。ベスト16でPK戦の末にウクライナに敗れたが、無失点で大会を終えた。4年後、初戦で優勝スペインを破る金星を挙げたものの、予選突破には至らなかった。 2014年はアルゼンチンに敗れ、2018年はブラジルと引き分けたがスウェーデンに敗退。2022年もポルトガルに大敗し、いずれもベスト16止まりだった。





その間、ネーションズリーグで準決勝に進出し、ユーロ2020ではPKでフランスを破るも、準々決勝でスペインにPK負け。 ユーロ2024ではイタリアに2-0で敗れ、イングランドとのPK戦でも敗退。その数か月前、W杯予選ではイタリアを上回り、イタリアをプレーオフに追いやった。