注目度は低い。 スイスは直近の主要国際大会で好結果を残したムラト・ヤキン監督率いるチームで、カタール、ボスニア、カナダと同居するグループを突破し、決勝トーナメントではどの強豪にも脅威となるだろう。
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強豪を倒すスイス：アカンジ、ンドエ、ジャシャリ。W杯の「ダークホース」だ
経験と若さ、スターとサポート役が調和するスイスは、2026年ワールドカップで期待が高まる。代表を引退したゾンマーの代わりに、コベルが初先発でゴールマウスを守る。守備の要はセリエA優勝直後のアカンジで、エルヴェディと共に守備を統率する。 サイドには元「イタリア人」のヴィドマーとリカルド・ロドリゲス、その前線にはセリエA経験のあるンドイエとオカフォールという2枚の矢が控える。
中盤は代表最多出場シャカが操り、ザカリア、フレウラー、エービッシャー、ジャシャリらが裏方として支える。 注目はフライブルクで躍進する20歳マンザンビ。前線は小柄ながら、エンボロの経験が要だ。
万全を期し、飛躍を目前に控えるチームだ。今が絶好のタイミングだ。スイス代表はコソボ、スロベニア、スウェーデンと同居したグループを4勝2分で無敗突破した。 目標は、1934、1938、1954年のW杯で達成したベスト8超え。これは2020、2024年の欧州選手権でも成し遂げられた。
転機は2006年W杯。ベスト16でPK戦の末にウクライナに敗れたが、無失点で大会を終えた。4年後、初戦で優勝スペインを破る金星を挙げたものの、予選突破には至らなかった。 2014年はアルゼンチンに敗れ、2018年はブラジルと引き分けたがスウェーデンに敗退。2022年もポルトガルに大敗し、いずれもベスト16止まりだった。
その間、ネーションズリーグで準決勝に進出し、ユーロ2020ではPKでフランスを破るも、準々決勝でスペインにPK負け。 ユーロ2024ではイタリアに2-0で敗れ、イングランドとのPK戦でも敗退。その数か月前、W杯予選ではイタリアを上回り、イタリアをプレーオフに追いやった。