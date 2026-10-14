Getty Images Sport
翻訳者：
強豪が街にやって来た！セルタ監督、「歴史ある」ユヴェントスを称賛し、ヨーロッパリーグで番狂わせを狙う
ユヴェントス、勢いの維持を目指してスペインへ
ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節で、セルタ・ビーゴと対戦するためバライードスに乗り込む。イタリアの名門は大会初戦でNECナイメヘンに5-0で大勝し、スペインでの一戦を迎える。
ユヴェントスは2013-14シーズン以来初めて、欧州大会の初戦から2試合連続で無失点勝利を収めることを目指す。
一方、セルタ・ビーゴのクラウディオ・ヒラルデス監督は、チームがイタリアの名門との対戦を楽しみにしていると明言した。
- ZUMA Press Wire
ヒラルデス、ユヴェントスの地位とヨーロッパリーグでの野心を称賛
試合前の記者会見で、ヒラルデス監督はユヴェントスを絶賛する一方、選手たちにはホームで結果を残せると心から信じ続けるよう求めた。「試合を本当に楽しみにしている」とヒラルデス監督は語った。
「ユヴェントスと対戦するのだから、誰にとっても特別な試合だと分かっている。ユヴェントスは欧州でも歴史上でも屈指のチームであり、優勝候補の筆頭格の一つだ」
「試合が始まるのが待ちきれない。私たちには勝つために必要なものがある。ただ、自分たちを信じなければならない」
決定力の高い攻撃と10代の逸材アライベゴヴィッチ
ユヴェントスは強力な攻撃陣を擁してビーゴに乗り込む。第1節には大会最高のシュート決定率45.5％を記録した。FWランダル・コロ・ムアニは直近の欧州大会8試合で8得点に関与。一方、19歳のケリム・アライベゴビッチは、欧州大会で1試合2得点を挙げたユヴェントス史上最年少の選手となる可能性がある。
ユヴェントスは守備でも好成績を残しており、欧州大会のグループステージおよびリーグフェーズで4試合連続の無失点を記録している。
ヒラルデス率いるチームがユヴェントスの流動的なパスワークを封じるには、守備で最後まで集中力を保つ必要がある。
- PRESSE SPORTS
バライードスでスペイン勢相手のジンクス打破を狙う
有利と目されるユヴェントスだが、欧州主要大会でスペイン勢との直近6試合に勝利がないという難しい課題に直面している。
バライードスで勝利すれば、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ順位表で上位に位置するユヴェントスの立場はさらに確かなものとなる。
試合は木曜夜、ガリシアでキックオフを迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。