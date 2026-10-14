ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節で、セルタ・ビーゴと対戦するためバライードスに乗り込む。イタリアの名門は大会初戦でNECナイメヘンに5-0で大勝し、スペインでの一戦を迎える。

ユヴェントスは2013-14シーズン以来初めて、欧州大会の初戦から2試合連続で無失点勝利を収めることを目指す。

一方、セルタ・ビーゴのクラウディオ・ヒラルデス監督は、チームがイタリアの名門との対戦を楽しみにしていると明言した。