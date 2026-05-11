強硬路線ではなく「懐柔策」：FCバイエルンのマックス・エベルル氏、物議を醸す告発に直面か

エベルル監督は就任後、キミッヒ、デイヴィス、ウパメカノ、ムシアラといった主力を長期契約で残留させた。その代わりに大幅な給与アップも行った。特にデイヴィスは負傷が相次ぎ、その契約はクラブにとって政治的な問題になっている。

契約延長直後に前十字靭帯を断裂し、その後も本調子を取り戻せていない。現在は筋肉のけがで再び離脱しており、2月の復帰以来3度目の負傷だ。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「彼も我々も非常に辛い。彼は一度もリズムに乗れていない」と語った。 彼自身にとっても精神的に厳しい時期だ」

高額契約延長以前からも、エベルはクラブ内で必ずしも安泰ではなかった。昨年秋には名誉会長ヘーネスが内部対立を公表し、エベルを「かなり神経質」と評した。

さらに昨夏、移籍市場終了間際にオーナー兼監督役会メンバーが突如「選手放出」を指示し、波紋を呼んだ。 コマンの売却で資金ができたため、エベルは大型補強を計画したが、ホーネスはレンタル移籍に限定すべきと主張。結果としてエベルはチェルシーからニコラス・ジャクソン を1650万ユーロのレンタル料で獲得した。