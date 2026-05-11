Sport1によると、エベル氏は契約交渉で「アドバイザーにすぐ説得される」と内部で批判されている。 スポーツ担当取締役は、強硬姿勢を示す代わりに過度に懐柔的な態度を取っているという。内部では、それが不必要に高額な契約につながり、クラブの評判を傷つけたとの見方もある。
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強硬路線ではなく「懐柔策」：FCバイエルンのマックス・エベルル氏、物議を醸す告発に直面か
エベルル監督は就任後、キミッヒ、デイヴィス、ウパメカノ、ムシアラといった主力を長期契約で残留させた。その代わりに大幅な給与アップも行った。特にデイヴィスは負傷が相次ぎ、その契約はクラブにとって政治的な問題になっている。
契約延長直後に前十字靭帯を断裂し、その後も本調子を取り戻せていない。現在は筋肉のけがで再び離脱しており、2月の復帰以来3度目の負傷だ。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「彼も我々も非常に辛い。彼は一度もリズムに乗れていない」と語った。 彼自身にとっても精神的に厳しい時期だ」
高額契約延長以前からも、エベルはクラブ内で必ずしも安泰ではなかった。昨年秋には名誉会長ヘーネスが内部対立を公表し、エベルを「かなり神経質」と評した。
さらに昨夏、移籍市場終了間際にオーナー兼監督役会メンバーが突如「選手放出」を指示し、波紋を呼んだ。 コマンの売却で資金ができたため、エベルは大型補強を計画したが、ホーネスはレンタル移籍に限定すべきと主張。結果としてエベルはチェルシーからニコラス・ジャクソン を1650万ユーロのレンタル料で獲得した。
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ウリ・ヘーネスは、コンパニーとマイケル・オリゼの獲得でマックス・エベルルが果たした役割を強調した。
内部に多少の意見の相違はあるものの、ホーネスは最近、FCバイエルンの今シーズンの成功にエベルも大きく貢献していると強調した。監督候補交渉で何度も断られた後、ヴィンセント・コンパニーの招聘を内部で強く推進し、最終的に決定したのはエベルだった。
また、2024年7月にクリスタル・パレスから5300万ユーロで加入したウイング、マイケル・オリゼの獲得も同様で、加入後105試合で42得点53アシストを記録し、欧州屈指の攻撃選手に成長した。
「マイケル・オリゼの獲得は、はっきり言っておくが、マックスによるものだ。我々は以前その選手を知らなかったため、彼は基本的に自らの責任でこの決定を下した。 我々は『これについては何も言えない』と伝えていた。しかし、それほど確信しているのなら――クリストフ・フロイントも関与していたし、当時の監督も同様だった（ただし、私の知る限り、ヴィンセントはまだ就任していなかったが）――それを受け入れるしかない」と、ホーネスは先日DAZNで語った。
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エベルルはFCバイエルンでリラックスした様子を見せている。「それなら、もっと長く残る覚悟もある」
月曜日、ヘルベルト・ハイナー会長を議長に、ホーネス氏や元スポーツ部門責任者のカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が出席する監督委員会がアリアンツ・アレーナで開催される。委員会は執行委員会の業務を審査する。注目されるのはエベル氏だけでなく、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏も同様だ。
両者の契約は2027年までで、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも同様だ。Sport1によると、ドレーゼンの契約延長は「形式的な手続き」とされているが、エベルには「今夏の移籍市場で実力を証明する」機会が与えられる見込みだ。 『キッカー』によると、5月の会議でエベルルの去就が議論される予定だ。一方、『AZ』はフロイントの将来も「不透明」と報じている。『キッカー』は両者の関係が「政略結婚」の様相だと指摘する。
一方、エベルルは2027年契約満了について「非常に順調で、居心地もいい」と語り、残留を希望している。 「私たちは非常に良い成果を上げてきたし、ここでの居心地も良い」とチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦の合間に語った。「常にここで仕事を全うしたいと言い、評価されるなら長く残留する用意もある」と続けた。
就任以来、クラブに多大な情熱を注いできたが、FCバイエルンのような大クラブでは容易ではないと語った。「個性的な人物がぶつかり合うこともあるが、意見の衝突や議論はむしろ組織のためになる」