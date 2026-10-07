シティが2027-28シーズン開幕時にプレミアリーグのクラブであると思うかと問われた1999年のディビジョン2昇格の立役者ディコフは、247Betとの提携で、GOALにこう語った。「質問をはぐらかしているわけではない。これが表に出て以降、ずっと言ってきたことだが、本当に答えるのが難しい問題だと思う。

「この件については両方の側からいろいろ耳にしている。元選手や評論家が、処分はどうあるべきか、何が起きるべきか、何が起きるべきでないか、その重さはどうなのかと話しているのを多く聞いてきた。一方で、シティや彼らが出してきた声明もある。

「実際のところ、真実は誰にも分からないということだ。本当に分からないし、これは一般論として言っているが、誰も分かっていないと思う。ここに座っている私たちも、テレビで話している人たちも、おそらくプレミアリーグもマンチェスター・シティも、現時点では異議申し立てがどうなるのか、勝つのか負けるのか、制裁があるのか、その内容は何か、どれほど重いのか、そもそも制裁があるのかさえ分かっていないのではないか。

「私にとっては本当に答えるのが難しい問題だ。というのも、私の立場からすると、この件について多くの人の考えを聞くのは興味深かったからだ。非常に強い意見を持っている人が多いし、それは理解できる。

「ただ、最終的な結論がどうなるのかを見てからでないと、実際に何が起きるのかを推測するべきではないこともあると、私は心から思っている。正直に言って、どんな結末になるのか私にはまったく見当がつかないからだ」