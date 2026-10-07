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「強気」のマンチェスター・シティは「切り札をいくつか隠し持っている」のか。カルト的人気を誇るポール・ディコフが、115件の告発、科され得る制裁、そして「見せかけ」の声明後の「強硬」な姿勢を語る
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FFP騒動は3年以上にわたって長引いている
エティハド・スタジアムにおける金銭面の不正疑惑が調査対象となっていることをシティが初めて認識してから、すでに3年半以上が経過した。長期にわたる調査を経て、そのニュースは2023年2月に明るみに出た。
独立委員会による10週間の審理は2024年9月に行われ、同年末までに終了した。シティの疑惑上の有罪に関する報道が出始めたのは2026年秋になってからで、最終的にはプレミアリーグも公の場で声明を出した。
今後どうなるかについては何も伝えられておらず、さまざまな制裁が取り沙汰されている。内容は、イングランド1部からの避けられない降格につながる大幅な勝ち点剥奪から、巨額の補償パッケージ、罰金、移籍禁止処分まで幅広い。
このプロセス全体を通じて、シティは一貫して潔白を主張し、いかなる不正行為も認めてこなかった。CEOフェラン・ソリアーノとクラブ会長ハルドゥーン・アル・ムバラクの声明を受けても、その姿勢に変わりはない。
マンチェスター・シティは2027-28シーズンにトップリーグのチームでいられるのか？
シティが2027-28シーズン開幕時にプレミアリーグのクラブであると思うかと問われた1999年のディビジョン2昇格の立役者ディコフは、247Betとの提携で、GOALにこう語った。「質問をはぐらかしているわけではない。これが表に出て以降、ずっと言ってきたことだが、本当に答えるのが難しい問題だと思う。
「この件については両方の側からいろいろ耳にしている。元選手や評論家が、処分はどうあるべきか、何が起きるべきか、何が起きるべきでないか、その重さはどうなのかと話しているのを多く聞いてきた。一方で、シティや彼らが出してきた声明もある。
「実際のところ、真実は誰にも分からないということだ。本当に分からないし、これは一般論として言っているが、誰も分かっていないと思う。ここに座っている私たちも、テレビで話している人たちも、おそらくプレミアリーグもマンチェスター・シティも、現時点では異議申し立てがどうなるのか、勝つのか負けるのか、制裁があるのか、その内容は何か、どれほど重いのか、そもそも制裁があるのかさえ分かっていないのではないか。
「私にとっては本当に答えるのが難しい問題だ。というのも、私の立場からすると、この件について多くの人の考えを聞くのは興味深かったからだ。非常に強い意見を持っている人が多いし、それは理解できる。
「ただ、最終的な結論がどうなるのかを見てからでないと、実際に何が起きるのかを推測するべきではないこともあると、私は心から思っている。正直に言って、どんな結末になるのか私にはまったく見当がつかないからだ」
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プレミアリーグからの追放に賛成票を投じる必要があるクラブ数は何クラブか
シティがプレミアリーグから追放されることになる場合、その処分に賛成票を投じる必要があるのは、同じトップリーグに所属する19クラブのライバルのうち15クラブだ。そして、このリーグのグローバルブランドや幅広い人気においてブルーズの存在がいかに重要かを踏まえると、その可能性は低いようにも感じられるのではないかと問われたディコフは、次のように付け加えた。 「そうは思わないだろうね。
「分からないよ。ここまで重大な内容で告発が出てくるとは思っていなかったけど、実際にそうなった。では、それが明るみに出たあとで、クラブや会長、フェラン、ハルドゥーンが、あれほど強気に、断固として擁護に回ると思っただろうか。実際、彼らはそういう反応を見せたんだ。
「私が言えるのは、クラブ、とりわけオーナーたちと関わってきた自分の経験からすると、彼らは本当に、本当に素晴らしい人たちだということだ。ピッチ上だけでなく、ピッチ外でもマンチェスター全体のためにしてきたことがあるし、これまでの彼らは、良いことをしてきた善良な人たちだとしか私たちは認識していない。
「だから現時点では、彼らが出してきた声明を受けて、私たちにできるのはそれを信じることだけだ。ここに来てから、彼らは常に良いことをしてきたのだから。だからその時が来るまでは、私だけでなく、もちろん多くのシティファンやその仲間たちも、今は彼らを信じるしかないんだ」
マンチェスター・シティには、まだ切り札が残されているのか？
シティは、ときに激しい反発を受けながらも、その姿勢を非常に断固として貫いてきた。だからこそ、最終的に100件を超える規定違反で処分を科されるようなことになれば、やや奇妙に映るだろう。
プレミアリーグで8度の優勝を誇るクラブが、まだ切れるカードをいくつか残している可能性があるのかと問われたディコフは、こう語った。「隠し球がいくつかあるのかどうか、表現はどうであれ、彼らが何かを持っているのは明らかだ。
「本当にトップにいる人たちは立派な人たちだ。そして、これもまた完全に私個人の意見だが、もし何もなければ、彼らは非を認めると思う。彼らは明らかに、そこに何かがあると感じているし、不当な扱いを受けていると感じている。そして最後の最後まで戦うつもりでいる問題なのだと思う。
「そして、生粋のシティファンである友人たち全員と話していても、今の時点で彼らに希望を与えているのはまさにその点だ。彼らはここに来て以来、クラブのためになることしかしてこなかったからだ。さらに、その弁護が非常に強力で、強気で挑発的とまで言えるほどなので、こちら側にいる私たちにも少し希望を与えてくれている」
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アンフィールドへの遠征は白熱した一戦となりそうだ
シティは今夏の移籍市場でも再び大型補強を敢行し、エリオット・アンダーソンやエンソ・フェルナンデスらを獲得。さらに、アーセナルにコミュニティ・シールドで敗れた後、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕から5試合で勝ち点15の完璧なスタートを切り、首位に立っている。
代表ウィーク明けの再始動初戦は、リヴァプールへの敵地遠征となり、激しい一戦となりそうだ。日曜日のアンフィールドは熱気に包まれるはずで、この注目カードに臨む両雄に短期的、そして長期的にどのような未来が待っているのかは、まだ定かではない。
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