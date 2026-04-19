強気か、それとも現実を見誤っているのか？ 15試合未勝利で降格圏に落ちたトッテナムについて、ロベルト・デ・ゼルビ監督は「5連勝できる」と主張している。

スパーズの次戦は最下位ウルブズとのアウェイ戦。プレミア残留を懸けた“必須勝利”の一戦だ。デ・ゼルビ監督は集中力維持のため、準備期間中に不適切な態度を示した選手やスタッフを即座に戦力外とする厳戒令を出した。

「選手たちのパフォーマンスには誇りを持っている。だが、彼らはさらに強くなり、ウルヴァーハンプトン戦にのみ集中しなければならない。月曜の午後に笑顔で練習場に来ること。そうでなければ、即座に帰宅させる。ネガティブな人間や落ち込んでいる選手・スタッフを見ている時間はない」とデ・ゼルビ監督は締めくくった。