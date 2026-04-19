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強気か、それとも現実を見誤っているのか？ 15試合未勝利で降格圏に落ちたトッテナムについて、ロベルト・デ・ゼルビ監督は「5連勝できる」と主張している。
スパーズ、ロスタイムに痛恨の敗北
ペドロ・ポロとブライトン三刀真央のゴールで先行されたトッテナムは、シャビ・シモンズのカーブシュートで再逆転し、勝ち点3を手にすると思われた。しかし終盤の同点弾で、2026年もリーグ未勝利。デ・ゼルビ監督の攻撃的なサッカーは魅力だが、プレミア残留は極めて困難だ。
- AFP
ロンドン北部における大胆な再生計画
デ・ゼルビ監督は、チームが直面するプレッシャーや強豪にも動じない。「まだ5試合ある。厳しい状況だが、15ポイントがかかっている。このチームなら5連勝できる」と記者団に語った。 「今は私の言葉を信じにくいかも知れないが、選手たちのプレーを見れば、彼らのレベルを分析すれば、5連勝は可能だと確信している。傲慢に聞こえるかもしれないが、私は傲慢ではない。特に今の状況ではなおさらだ。しかし、我々は戦い抜き、連勝を収めるだけの十分な資質を備えている。」
デ・ゼルビは敗北を認めない
元トッテナムDFマイケル・ドーソンは「敗北のような感覚だった」と語った。この引き分けでトッテナムは残り5試合、残留圏まで1ポイント差となった。それでも元ブライトン監督は、シーズン最終盤を完璧に締めくくれると確信している。「私は常に選手たちの能力を信じている。彼らは良い試合をした。 今日の試合より質の高いプレーと冷静さを示せるはずだ。特にボール保持時にそれが重要だ。しかし今最も必要なのは、この闘志、この姿勢、このメンタリティだ。まだ終わっていない」とデ・ゼルビ監督は語った。
- AFP
ネガティブには容赦しない
スパーズの次戦は最下位ウルブズとのアウェイ戦。プレミア残留を懸けた“必須勝利”の一戦だ。デ・ゼルビ監督は集中力維持のため、準備期間中に不適切な態度を示した選手やスタッフを即座に戦力外とする厳戒令を出した。
「選手たちのパフォーマンスには誇りを持っている。だが、彼らはさらに強くなり、ウルヴァーハンプトン戦にのみ集中しなければならない。月曜の午後に笑顔で練習場に来ること。そうでなければ、即座に帰宅させる。ネガティブな人間や落ち込んでいる選手・スタッフを見ている時間はない」とデ・ゼルビ監督は締めくくった。