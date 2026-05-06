マドリードのクラブは、夏に新体制で攻勢に出るため、新監督とともにイルディズの獲得を最有力視している。

イリディズはバイエルンを退団後にユヴェントスでブレイクし、同クラブとの特別な絆を強調してきた。しかし今回のオファーで、ビアンコネリへの忠誠心が試されることになる。