イタリアのスポーツ紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、レアル・マドリードは今シーズンもタイトル獲得を逃しそうだ。リーグ戦では残り4節でバルセロナに11ポイント差、コパ・デル・レイではアルバセテに早期敗退、チャンピオンズリーグでも準々決勝でバイエルンに敗れた。来季の雪辱を誓っている。
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強大な会長が指名した選手：レアル・マドリードがユヴェントスのスター選手獲得に動いていると報じられている
マドリードのクラブは、夏に新体制で攻勢に出るため、新監督とともにイルディズの獲得を最有力視している。
イリディズはバイエルンを退団後にユヴェントスでブレイクし、同クラブとの特別な絆を強調してきた。しかし今回のオファーで、ビアンコネリへの忠誠心が試されることになる。
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ユヴェントスはまだチャンピオンズリーグ出場権をかけて戦っている
トルコ代表にとってレアルでの成功を左右するのは、ユヴェントスがセリエA終盤でCL出場権を獲得できるかだ。インテルが優勝を決めたが、ユヴェントスは現在4位で、この順位ならCLに出られる。
しかし週末、降格が決まっているヘラス・ヴェローナとのホームゲームで1-1の引き分けに終わり、好機を逃した。残り3節でASローマが1点差、コモが3点差に迫っており、CL出場権争いは依然として混沌としている。
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ケナン・イルディズがユヴェントスでブレイク
レーゲンスブルク出身のイルディズは、10年間過ごしたバイエルン・ミュンヘンのユースを17歳で離れ、ユヴェントスに移籍。下部チームでの出場後、すぐにトップチームに定着した。現在の市場価値は7500万ユーロ。
2025/26シーズン、ユヴェントスのケナン・イルディズ：
ゲーム： 45 出場時間： 3523 得点: 11 アシスト： 10