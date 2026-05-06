Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Florentino PerezGetty Images
Daniel Buse

翻訳者：

強大な会長が指名した選手：レアル・マドリードがユヴェントスのスター選手獲得に動いていると報じられている

ラ・リーガ
レアル・マドリー
ケナン・ユルディズ
ユヴェントス
セリエ A

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ユヴェントスのケナン・イルディズの獲得を希望しているという。

イタリアのスポーツ紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、レアル・マドリードは今シーズンもタイトル獲得を逃しそうだ。リーグ戦では残り4節でバルセロナに11ポイント差、コパ・デル・レイではアルバセテに早期敗退、チャンピオンズリーグでも準々決勝でバイエルンに敗れた。来季の雪辱を誓っている。 

  • マドリードのクラブは、夏に新体制で攻勢に出るため、新監督とともにイルディズの獲得を最有力視している。 

    イリディズはバイエルンを退団後にユヴェントスでブレイクし、同クラブとの特別な絆を強調してきた。しかし今回のオファーで、ビアンコネリへの忠誠心が試されることになる。 

    • 広告
  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    ユヴェントスはまだチャンピオンズリーグ出場権をかけて戦っている

    トルコ代表にとってレアルでの成功を左右するのは、ユヴェントスがセリエA終盤でCL出場権を獲得できるかだ。インテルが優勝を決めたが、ユヴェントスは現在4位で、この順位ならCLに出られる。 

    しかし週末、降格が決まっているヘラス・ヴェローナとのホームゲームで1-1の引き分けに終わり、好機を逃した。残り3節でASローマが1点差、コモが3点差に迫っており、CL出場権争いは依然として混沌としている。 

  • Kenan Yildiz Juventus 2025-2026Getty Images

    ケナン・イルディズがユヴェントスでブレイク

    レーゲンスブルク出身のイルディズは、10年間過ごしたバイエルン・ミュンヘンのユースを17歳で離れ、ユヴェントスに移籍。下部チームでの出場後、すぐにトップチームに定着した。現在の市場価値は7500万ユーロ。 

  • 2025/26シーズン、ユヴェントスのケナン・イルディズ：

    ゲーム： 45
    出場時間： 3523
    得点: 11
    アシスト： 10
セリエ A
レッチェ crest
レッチェ
LEC
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA