『キッカー』誌によると、ドイツの最多優勝クラブは5月末の定例会議で、夏の移籍市場の計画だけでなく、ヘルベルト・ハイナー会長、ウリ・ヘーネス名誉会長、カール＝ハインツ・ルンメニゲ元会長らによる現経営陣の将来も議論する見込みだ。
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「強制結婚」の話だ。FCバイエルンでは、マックス・エベルを巡り、舞台裏で波紋が広がっているという。
7月1日、スポーツ取締役マックス・エベル、スポーツディレクタークリストフ・フロイント、CEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは契約最終年に入るため、3人の将来を巡る具体的な協議が始まる。キッカー誌によると、フロイントの継続雇用は既定路線で、オーストリア人の彼はキャンパス責任者ヨッヘン・ザウアー、新任若手育成責任者ミヒャエル・ヴィージンガーと共にNLZ（若手育成センター）を率いる見込みだ。
ただし、フレンデが中長期的にエベルルの下で働き続けるかは不透明だ。両者の関係は緊張しており、意見の相違が増えているという。ホネスとルンメニゲのような強力なタッグを組むという期待は、今のところ実現していない。 『キッカー』はこれを「政略結婚」と表現する。舞台裏は混乱しているが、チームへの影響は防がれている。当面はチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦（準々決勝第2戦）とDFBポカールのレバークーゼン戦（準決勝）に集中する。
内部には2つの派閥がある。一方はエベルと、2027年まで契約延長されたスカウト責任者ニルス・シュマットケ。もう一方はフロイントと、RBザルツブルク時代から共にする盟友ザウアーだ。対立の原因は： エベルはフロイントの半年後にバイエルンと契約。その後、側近を次々と登用した。彼らは代理人のマルク・コジッケと親しいとも噂される。その中には、マルクス・ヴァインツィエル（育成センタースポーツディレクター、今季で契約満了）、アンドレ・ヘッヘルマン（元チーフスカウト、現メンヒェングラートバッハ）、クリストフ・クレッセ（スカウト）、そして前述のシュマットケが含まれる。
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エベルル体制下でも財政状況は改善していない
さらに、エベル／フロイント体制は財政状況がわずかに改善しただけだとして批判されている。チャンピオンズリーグ準決勝に進出しても黒字化は難しい。ホーネスが繰り返すように、定期預金は大幅に減った。 要因は高額契約、削減されない給与、移籍時のサインボーナスやアドバイザー報酬だ。
特にエベルルに責任があるとの声が多く、彼の去就は不透明だ。ダヨ・ウパメカノやジャマル・ムシアラとの契約延長で過度な譲歩をしたとも指摘される。 さらに、売却予定選手を放出できず、ジョアン・パリニャ（トッテナム）、ブライアン・サラゴサ（ローマ）、サシャ・ボエイ（ガラタサライ）、アレクサンダー・ニュベル（シュトゥットガルト）がレンタルから復帰し、再び負担となる見込みだ。
さらに、監督委員会が拒否権を行使しなければ、収入はさらに減少していた可能性がある。 レロイ・サネやキングスレー・コマン後継者候補のシャビ・シモンズ、クリストファー・ンクンクは否決され、加入したのはルイス・ディアス（リヴァプールFC）とニコラス・ジャクソン（チェルシーFC、レンタル）だけ。代わりにユースのレナート・カールが台頭し、新戦力の加入は彼の成長を阻害しただろう。 今後も若手育成方針は継続され、チーム編成に大きな影響を与える見込みだ。NLZ（ユースアカデミー）のフロイント、ザウアー、ヴィージンガーの体制もさらに強化される。
コンパニーとディアスはエベルルの切り札
一方で、エベルが主導したディアスとヴィンセント・コンパニー監督の獲得は肯定的に評価されている。ただし、トーマス・トゥヘル監督の後任探しではバイエルンが不運な印象を与えたことも事実だ。 それでも今シーズンのスポーツ面の成功がエベルの判断を正当化し、解任を難しくしている。理事会が寛大な態度を示す例は、ニコ・コヴァチ監督のときもあった。チーム内に不満があっても2冠を達成したため、彼はそのまま残留。だが約5か月後に信用を失い、ハンジ・フリックが後任となった。
5月の会合では、7月からの交渉に向けたエベルルの去就について方向性が示されると見られる。ドレーゼンについても同様で、フレンツと同様に契約延長へ傾いている。金融業界出身で、ミヒャエル・ディデリヒの退任後再び財務を担当する同会長は、高いコミュニケーション能力で評価されている。