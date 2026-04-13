「強制結婚」の話だ。FCバイエルンでは、マックス・エベルを巡り、舞台裏で波紋が広がっているという。

7月1日、スポーツ取締役マックス・エベル、スポーツディレクタークリストフ・フロイント、CEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは契約最終年に入るため、3人の将来を巡る具体的な協議が始まる。キッカー誌によると、フロイントの継続雇用は既定路線で、オーストリア人の彼はキャンパス責任者ヨッヘン・ザウアー、新任若手育成責任者ミヒャエル・ヴィージンガーと共にNLZ（若手育成センター）を率いる見込みだ。

ただし、フレンデが中長期的にエベルルの下で働き続けるかは不透明だ。両者の関係は緊張しており、意見の相違が増えているという。ホネスとルンメニゲのような強力なタッグを組むという期待は、今のところ実現していない。 『キッカー』はこれを「政略結婚」と表現する。舞台裏は混乱しているが、チームへの影響は防がれている。当面はチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦（準々決勝第2戦）とDFBポカールのレバークーゼン戦（準決勝）に集中する。

内部には2つの派閥がある。一方はエベルと、2027年まで契約延長されたスカウト責任者ニルス・シュマットケ。もう一方はフロイントと、RBザルツブルク時代から共にする盟友ザウアーだ。対立の原因は： エベルはフロイントの半年後にバイエルンと契約。その後、側近を次々と登用した。彼らは代理人のマルク・コジッケと親しいとも噂される。その中には、マルクス・ヴァインツィエル（育成センタースポーツディレクター、今季で契約満了）、アンドレ・ヘッヘルマン（元チーフスカウト、現メンヒェングラートバッハ）、クリストフ・クレッセ（スカウト）、そして前述のシュマットケが含まれる。