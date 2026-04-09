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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

翻訳者：

強い口調の声明…バルセロナがUEFAに4つの要求を提示

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
スペイン

バルセロナ、コパルシの退場処分に抗議

バルセロナは木曜日の夕方、アトレティコ・マドリード戦での出来事について欧州サッカー連盟（UEFA）に正式申し立てを行ったと発表した。

バルセロナは、ホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。

44分にパウ・コパルシが退場し、バルセロナは10人で戦った。

クラブは公式声明で、昨日の試合における審判判定に抗議するためUEFAに正式申し立てを行ったと発表した。

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    公式調査を開始…審判の会話記録を入手

    バルセロナは声明で、審判団が規則を順守せず、試合の展開と結果に直接影響したと主張した。

    声明は「54分、プレー再開後に相手選手がペナルティエリア内でボールを奪ったが、PKが与えられなかった」と指摘した。

    バルサは「この判定はVARにも重大な不備があり、大きな過ちだ。公式調査、審判団との対話、過ちの公式認め、適切な措置を講じることを求める」と強調した。

    最後にクラブは「近年チャンピオンズリーグで不可解な判定が何度もチームに不利益をもたらし、明確な二重基準により公正な競争が阻害されている」と結んだ。

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