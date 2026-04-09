強い口調の声明…バルセロナがUEFAに4つの要求を提示

バルセロナは木曜日の夕方、アトレティコ・マドリード戦での出来事について欧州サッカー連盟（UEFA）に正式申し立てを行ったと発表した。

バルセロナは、ホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、アトレティコ・マドリードに0-2で敗れた。

44分にパウ・コパルシが退場し、バルセロナは10人で戦った。

クラブは公式声明で、昨日の試合における審判判定に抗議するためUEFAに正式申し立てを行ったと発表した。