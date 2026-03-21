張近東の没落。インテル元オーナーであり、蘇寧の創業者である彼は、同社が実施した2387億元（299億ユーロ）規模の大規模な再編に伴い、負債を返済するために全資産を放出せざるを得なくなり、事実上、個人資産をすべて失った。
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張金東の没落：インテル元オーナー、債務返済のため全個人資産を差し出すことを余儀なくされる
崩壊
予見されていた経済・金融の崩壊：30年にわたりグループを率い、小売およびサービス分野で帝国を築き上げた張氏は、グループの大規模な債務再編に伴い、自身の個人資産が完全に失われる事態に直面した。 複数の中国メディアが報じたところによると、この措置の規模を裏付けたのは南京市中級人民法院であり、同裁判所はSuning.comおよびその他38社の関連会社を対象とした再建計画が完了したことを発表し、その総額は2,387億1,200万元（約299億ユーロ）に上る。
すべてオークションに出品
『Calcio e Finanza』が報じたところによると、この元大物実業家は、保証人としての立場から、裁判において個人資産のすべてを差し出さざるを得なかった。不動産、金融資産、株式保有分、さらには収集品に至るまでが、競売や交渉による譲渡を通じて換金され、その収益は全額、債務の返済に充てられた。
前例のない
こうして張近東氏は、再編の結果、個人資産を完全に失った中国の大手民間企業の創業者としては初めての人物となった。 グループ傘下の38社に対する彼の全持分が譲渡されただけでなく、Suning.comの4.15％の間接持分および同社株式16億4000万株（すでに担保設定および凍結の対象となっていたもの）も譲渡された。現在、彼も妻も自由に処分できる資産を一切保有しておらず、すべての資産は債権者への弁済を目的とした信託に組み入れられている。
積極的な拡大と負債
この危機は2016年から2020年にかけて始まった。当時、Suning.comは積極的な事業拡大の一環として、インテル買収をはじめとする様々な事業のために、銀行融資、社債、および代替資金調達手段を通じて1800億元以上を調達しており、その大半について張氏が個人保証を行っていた。 2020年のパンデミックが転機となった。実店舗の閉鎖により収益が急落し、債務の借り換えシステムが機能不全に陥った結果、2021年には損失が400億元を超え、延滞債務は1,000億元を突破した。
純資産ゼロ
2021年に行われた一部の株式売却は、危機を一時的に食い止めるだけの無意味なものであった。債務保証の仕組みにより、全資産が清算されることとなった。南京と上海にある高級別荘、高級マンション、金融商品、さらには張大千や傅宝石の作品を含む美術コレクションまでもが競売にかけられた。 本件に詳しい情報筋によると、居住に必要な主たる住居を除けば、実質的な残存資産はゼロに等しいという。