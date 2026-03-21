張金東の没落：インテル元オーナー、債務返済のため全個人資産を差し出すことを余儀なくされる

こうして張近東氏は、再編の結果、個人資産を完全に失った中国の大手民間企業の創業者としては初めての人物となった。 グループ傘下の38社に対する彼の全持分が譲渡されただけでなく、Suning.comの4.15％の間接持分および同社株式16億4000万株（すでに担保設定および凍結の対象となっていたもの）も譲渡された。現在、彼も妻も自由に処分できる資産を一切保有しておらず、すべての資産は債権者への弁済を目的とした信託に組み入れられている。



