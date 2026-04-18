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「弱点がある」――チャンピオンズリーグ復帰を控えるマンチェスター・ユナイテッドで、セネ・ランメンスはチームのレベルに達していないと厳しく指摘された。
緊急補強から第一候補へ
ラムメンスの先発定着は予想外だった。シーズン序盤、オナナとバイインディルが苦戦したため、移籍市場終了間際にユナイテッドが獲得。競争相手として招かれたラムメンスは、すぐにコーチ陣を納得させ、正GKに定着した。安定したパフォーマンスにより、オナナはトルコのトラブゾンスポルへレンタル、バイインディルはベンチ要員に転落した。 昨夏1800万ポンドでロイヤル・アントワープから加入した彼は、アモリム、キャリック両監督の下で定位置を確保。それでも、そのパフォーマンスに疑問の声は絶えない。
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ムールステーンがランメンスの資格に疑問を呈する
同クラブ元アシスタントマネージャーのレネ・ムールステーン氏は、BetGoatの取材に、23歳のラムメンスが今後も正GKであり続けるか疑問だと語った。 「ラメンスはよくやっているが、人格、リーダーシップ、そしてゴールキーパーとしての特定の面でマンチェスター・ユナイテッドの求めるレベルに達していない」と説明した。「まだ弱点がある。さらに、今はヨーロッパの大会に出ていないが、チャンピオンズリーグで強豪と対戦すれば、それはまた別の課題だ。 成功したチームには、常に優れたゴールキーパーがいる。」
サンダーランドのスター、ロエフスが絶賛を浴びている
ムールステーンは、今シーズン特に注目されているGKとしてサンダーランドのロビン・ロエフスを挙げた。ロエフスはブラックキャッツがプレミアリーグで上位半分に入るために重要な役割を果たしている。しかしムールステーンは、サンダーランドでプレーすることと「ドリーム・シアター」でプレーする選手たちに課せられる期待には大きな違いがあると認めた。
「ロビン・ロエフスはプレミアリーグ初シーズンを素晴らしいものにした」とオランダ人監督は話した。「だがサンダーランドでプレーするのとマンチェスター・ユナイテッドでプレーするのでは挑戦の質が全く異なる。彼は非常に優秀だ。 私はオランダ時代から彼を知っている。ナイメーヘンのNECで頭角を現したが、サンダーランドでこれほど飛躍したのは素晴らしい。サンダーランドは驚くほど良いシーズンを送っている。裏方で働く全員に称賛を送りたい。補強も的確で、チームを正しい方向へ導く監督がいるからだ」
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チェルシーとの大一番が迫っている
ラメンスにとって、批判を黙らせる好機が今週末に訪れる。ユナイテッドは現在プレミアリーグ3位で、チャンピオンズリーグ出場権をかけチェルシーと対戦する。土曜夜の試合で好パフォーマンスを見せれば、彼はユニフォームの重責とリーダーシップへの期待に応えられることを証明できる。