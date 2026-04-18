ムールステーンは、今シーズン特に注目されているGKとしてサンダーランドのロビン・ロエフスを挙げた。ロエフスはブラックキャッツがプレミアリーグで上位半分に入るために重要な役割を果たしている。しかしムールステーンは、サンダーランドでプレーすることと「ドリーム・シアター」でプレーする選手たちに課せられる期待には大きな違いがあると認めた。

「ロビン・ロエフスはプレミアリーグ初シーズンを素晴らしいものにした」とオランダ人監督は話した。「だがサンダーランドでプレーするのとマンチェスター・ユナイテッドでプレーするのでは挑戦の質が全く異なる。彼は非常に優秀だ。 私はオランダ時代から彼を知っている。ナイメーヘンのNECで頭角を現したが、サンダーランドでこれほど飛躍したのは素晴らしい。サンダーランドは驚くほど良いシーズンを送っている。裏方で働く全員に称賛を送りたい。補強も的確で、チームを正しい方向へ導く監督がいるからだ」