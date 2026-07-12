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「弱すぎる」――ワールドカップ準々決勝のイングランド戦で、VARの判定にノルウェーが苦戦する中、アーリング・ハーランドは、マンチェスター・シティの新チームメイト、エリオット・アンダーソンに関わる判定に怒りを爆発させた。
ハーランド、「弱腰」な審判の判定を痛烈に批判
マイアミ・スタジアムで行われたイングランド戦で、ノルウェーは延長戦の末2-1で敗れた。 後半開始10分、トルビョルン・リサカー・ヘッゲムのゴールがVARで取り消され、ハーランドは大きな論争の渦中へ。審判は、彼がまもなくマンチェスター・シティのチームメイトとなるアンダーソンにファウルしたと判定した。
試合後、TV 2のインタビューを受けたハーランドは、そのタックルは「試合の一部」だと主張し、判定に納得できないと語った。「正直、少し虚しい」と彼は述べ、「僕たちはもっと良い結果に値していた。 フリーキックになるようなプレーだとは思わない。僕がエリオット・アンダーソンを地面に押し倒したから取り消されたんだ。でも、僕も一対一の競り合いのたびに押されているのに。ちょっと悔しいね。」
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VARの基準が統一されていないことへの不満
フロリダの蒸し暑い気候の中、アンダーソンとのペナルティエリア内の小競り合いが試合の転機となった。大会は悲劇的な結末を迎えたが、ハーランドは7得点を挙げ得点ランキング2位に入り、8得点をマークしたキリアン・ムバッペとリオネル・メッシに次ぐ存在としてワールドカップのスターに躍り出た。 それでもノルウェーの9番は、同じ接触ならプレミアリーグや代表戦で自分がもっとセットプレーを得ているはずだと主張し、この判定には準々決勝の厳しさが欠けていたと感じていた。
「つまり、フリーキックがあるなら、私はほぼすべての1対1の局面で――すべての試合で――フリーキックを獲得しなければならないことになる」とハーランドは付け加えた。「私は押されたり、引っ張られたりしているのに、判定が甘すぎると思う。ワールドカップでは、些細な瞬間が勝負を分ける。ブラジル戦では、それを我々の有利に転じさせることができた。今日のように、50対50の判定が我々に不利に働けば、厳しい戦いになるだろう」
「毎日を目標に」
マイアミでの審判の判定に不満を抱いたのはハーランドだけではなかった。フルハムのMFサンダー・ベルゲも、審判の判定や、国際試合におけるわずかな判定の差がもたらす全体的な影響について、同様に率直に意見を述べた。ベルゲは判定の一貫性のなさを指摘し、ハーランドにペナルティが科された際の基準を適用すれば、国内リーグではPKが相次ぐことになるだろうと示唆した。
「この場面はいつもならゴールになる。判定の幅はごくわずかだ」とベルゲは説明した。「どちらに転ぶかは誰にも分からない。この基準なら、プレミアリーグでは毎週PKが与えられるだろう」
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スパイダーカムを巡る論争が、ノルウェー敗退の影を落とした。
さらに、ノルウェー陣営は試合序盤のジュード・ベリンガムの同点ゴールにも疑問を呈した。ゴール直前、ボールがスタジアムの「スパイダーカム」ワイヤーに当たったとの指摘があり、ベルゲはこれを無視できないと語った。
ベルゲは「ワイヤーの件は後で話す。もし本当ならとんでもない」と記者団に語った。「2－1のゴールがすべてを物語っている」。イングランドが準決勝でアルゼンチンと対戦する一方、ノルウェーは1998年以来のW杯初出場ながらベスト8入りした。この快挙に誇りを持つべきだ。
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