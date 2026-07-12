フロリダの蒸し暑い気候の中、アンダーソンとのペナルティエリア内の小競り合いが試合の転機となった。大会は悲劇的な結末を迎えたが、ハーランドは7得点を挙げ得点ランキング2位に入り、8得点をマークしたキリアン・ムバッペとリオネル・メッシに次ぐ存在としてワールドカップのスターに躍り出た。 それでもノルウェーの9番は、同じ接触ならプレミアリーグや代表戦で自分がもっとセットプレーを得ているはずだと主張し、この判定には準々決勝の厳しさが欠けていたと感じていた。

「つまり、フリーキックがあるなら、私はほぼすべての1対1の局面で――すべての試合で――フリーキックを獲得しなければならないことになる」とハーランドは付け加えた。「私は押されたり、引っ張られたりしているのに、判定が甘すぎると思う。ワールドカップでは、些細な瞬間が勝負を分ける。ブラジル戦では、それを我々の有利に転じさせることができた。今日のように、50対50の判定が我々に不利に働けば、厳しい戦いになるだろう」