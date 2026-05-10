「弱すぎる」。サンダーランド戦で惨憺たるプレーを見せたジョシュア・ジルクゼーに、「マンUの選手ではない」と容赦ない宣告。

サンダーランド戦の引き分けは、フォワード陣の層の薄さと質不足を露呈した。このため、新戦力獲得のスペースを作るためにジルクゼーのユナイテッドでの在籍期間を短縮すべきとの声が出ている。

ポール・マーソンは、ジルクゼーが今夏退団すると予測する。「結果は良くなかった」と元アーセナルMFはスカイ・スポーツに語った。「パフォーマンスも物足りなかった。心配なのは来シーズンだ。今季は週1試合だったが、来季はチャンピオンズリーグで戦うため、現在の陣容では層が薄い。 今日はメイソン・マウントが[コビー]・マイヌーと中央のMFを務め、最前線にはジルクゼーがいる。だが正直、彼はユナイテッドで通用しない。放出もやむを得ない。これは現状を如実に示しており、懸念材料だ。補強がなければ、来季はトップ4争いも難しい」



