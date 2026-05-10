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「弱すぎる」。サンダーランド戦で惨憺たるプレーを見せたジョシュア・ジルクゼーに、「マンUの選手ではない」と容赦ない宣告。
スタジアム・オブ・ライトでの忘れたい午後
ベンジャミン・セスコの欠場を受け、サンダーランド戦で先発した元ボローニャのジルクゼーは、試合に絡めず相手DFに身体を圧倒される場面が目立った。
先制点を奪えなかったユナイテッドは勝ち点1止まり。後半に交代したジルクゼーに対し、試合後の批評家は「ボールをキープできず、ゴールへの脅威も欠いた」と手厳しい意見を述べた。
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ジルクゼーのプロフィールに対する厳しい評価
「彼は本当に頼りない。申し訳ないが、彼はマンチェスター・ユナイテッドの選手ではない」と元サンダーランドのミッキー・グレイはtalkSPORTで語った。「このクラブが擁してきた偉大なストライカーたちは、フィジカルが強く存在感があり脅威だった。だがジルクゼーにはそれらが欠けている。技術は高いが、このレベルではそれだけでは足りない。 このクラブの野心に見合うレベルにはない」
夏のセールが間近に迫っています
サンダーランド戦の引き分けは、フォワード陣の層の薄さと質不足を露呈した。このため、新戦力獲得のスペースを作るためにジルクゼーのユナイテッドでの在籍期間を短縮すべきとの声が出ている。
ポール・マーソンは、ジルクゼーが今夏退団すると予測する。「結果は良くなかった」と元アーセナルMFはスカイ・スポーツに語った。「パフォーマンスも物足りなかった。心配なのは来シーズンだ。今季は週1試合だったが、来季はチャンピオンズリーグで戦うため、現在の陣容では層が薄い。 今日はメイソン・マウントが[コビー]・マイヌーと中央のMFを務め、最前線にはジルクゼーがいる。だが正直、彼はユナイテッドで通用しない。放出もやむを得ない。これは現状を如実に示しており、懸念材料だ。補強がなければ、来季はトップ4争いも難しい」
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次は何が待っているのでしょうか？
マンチェスター・ユナイテッドは今シーズン残り2試合（ノッティンガム・フォレスト戦とブライトン戦）。ジルクゼーはオールド・トラッフォードでのキャリアを維持するため苦戦している。
オランダ代表の彼は2024年に加入し、攻撃のオプションとして期待されたが、移籍金に見合うゴールとアシストを記録できていない。プレミアリーグ54試合でわずか5ゴールにとどまっている。