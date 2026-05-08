『ビルト』紙によると、1.FCケルンはこのセンターバックを移籍金なしで獲得する可能性を検討したが、具体的な交渉には至らなかった。
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引退発表前、ブンデスリーガのクラブがボルシア・ドルトムントDFニクラス・ズーレの獲得を検討していた。
スーレは木曜、ポッドキャスト「Spielmacher」で30歳の若さで突如現役引退を発表した。ケルンやMLSの複数クラブが獲得に興味を示していたという。
引退を決意したのは4月18日の古巣ホッフェンハイム戦後。3度目の前十字靭帯断裂の疑いが生じ、彼は涙した。 「ロッカールームでチームドクターが引き出しテストをし、フィジオが首を横に振った。同じテストをフィジオがもう一度行い、異常なしと確認した。私はシャワー室へ行き、10分間泣き続けた」と明かした。その後、診断は異常なしだったが、彼にとっては「1000パーセント終わりだと確信していた」という。
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ズーレはブンデスリーガ通算300試合出場を目指している
ズーレは今週初めにニコ・コヴァチ監督に退団の意思を伝えた。周囲には以前から知られていた。ボルシア・ドルトムントでの将来は閉ざされ、今夏で満了する契約は更新されない。金曜日のアイントラハト・フランクフルト戦で公式送別会が行われる。
それでも競技面では「まだやれる」と自信を示し、「精神面が難しくなった」と語った。度重なる怪我と体重問題が響き、番組『シュピールマッハー』ではその苦悩を率直に明かしていた。
2022年にバイエルンからフリー移籍したズーレは、今も一つの節目を夢見ている。「最高な展開なら、あと10秒、1分、あるいはニコ・コヴァチ監督が望んでくれれば5分くらいなら、僕ならこなせる。 8万人のサポーターの前で家族に見守られながら、ブンデスリーガ通算300試合目の出場という節目を迎えられるかもしれない。多くのけがを乗り越え、今もスポーツができ、子どもたちと遊んだりゴルフを楽しんだりできることに感謝している。金曜日はその瞬間を全力で楽しみたい」と語った。
ニクラス・ズーレ：キャリアの成績と統計
統計 BVB FCバイエルン TSGホッフェンハイム 試合 109 171 117 得点 3 7 8 アシスト 5 5 4 出場時間 7,497 12,654 9,813