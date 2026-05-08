ズーレは今週初めにニコ・コヴァチ監督に退団の意思を伝えた。周囲には以前から知られていた。ボルシア・ドルトムントでの将来は閉ざされ、今夏で満了する契約は更新されない。金曜日のアイントラハト・フランクフルト戦で公式送別会が行われる。

それでも競技面では「まだやれる」と自信を示し、「精神面が難しくなった」と語った。度重なる怪我と体重問題が響き、番組『シュピールマッハー』ではその苦悩を率直に明かしていた。

2022年にバイエルンからフリー移籍したズーレは、今も一つの節目を夢見ている。「最高な展開なら、あと10秒、1分、あるいはニコ・コヴァチ監督が望んでくれれば5分くらいなら、僕ならこなせる。 8万人のサポーターの前で家族に見守られながら、ブンデスリーガ通算300試合目の出場という節目を迎えられるかもしれない。多くのけがを乗り越え、今もスポーツができ、子どもたちと遊んだりゴルフを楽しんだりできることに感謝している。金曜日はその瞬間を全力で楽しみたい」と語った。