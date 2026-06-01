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引退ツアー：アルゼンチン代表合宿に合流したメッシは笑顔。だが、南米のGOATは代表引退間近か？
王者たちがカンザスシティに到着した
アルゼンチン代表がミズーリ州に到着した。エセイサ国際空港から11時間のフライト中、機内は国民的な懐かしさに包まれた。チームはアルゼンチン航空1978便で移動。これは自国開催で初優勝した年へのオマージュで、機体は特別塗装のエアバスA330、尾翼にはメッシの背番号「10」と3つの金星が光った。
チームはカンザスシティダウンタウンのオリジン・ホテルを拠点とし、ホテルは青と白の要塞の様相を呈している。欧州組の一部は未合流だが、リオネル・スカローニ監督が率いる26人の大半が現地入りした。 チームは月曜日、MLSスポーティング・カンザスシティの本拠地「コンパス・ミネラルズ・ナショナル・パフォーマンス・センター」で初となる全体練習を行う予定だ。
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キャプテンの健康状態への懸念
到着を祝う熱気の一方で、チーム象徴である主将のコンディションへの懸念が残る。大会中に39歳になるメッシは、筋肉疲労と左ハムストリングの軽度肉離れを抱えている。代表医療スタッフは、開幕戦出場について「臨床的・機能的な回復状況次第」と説明する。
今大会はメッシにとって6度目のW杯。2006年ドイツ大会から出場し、4年前のカタール大会で頂点に立った。アルゼンチンは6月16日、アローヘッド・スタジアムでのアルジェリア戦でタイトル防衛を狙い、チームリーダーが前線で戦えるよう準備を進めている。
スカローニによる「史上最高の選手」への切実な呼びかけ
優勝トロフィーに注目が集まる一方、メッシの引退の可能性がチームに重くのしかかる。リオネル・スカローニ監督は「できるだけ長くピッチに立たせたい」と語り、背番号10のいないチームは想像できないと明かした。
その重みを語る際、スカローニは故マラドーナを引き合いに出した。「彼がプレーを続けると信じたい。もうピッチで彼を見られなくなるのは悲しい。彼らはサッカー史に名を残した選手だ。彼がプレーしないと思うと心が安らがない。私は今この瞬間を考える」と語った。
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試合開始のホイッスルまで
アルゼンチン代表はグループJ初戦へ勢いをつけるため、集中調整を行う。土曜にはテキサス州カレッジステーションのカイル・フィールドでホンジュラスと、その後アラバマ州ジョーダン・ヘア・スタジアムでアイスランドと親善試合を予定している。これらの試合は、2022年大会メンバー17人と新戦力を融合させる上でスカローニ監督にとって極めて重要だ。