引退ツアー：アルゼンチン代表合宿に合流したメッシは笑顔。だが、南米のGOATは代表引退間近か？

アルゼンチン代表がミズーリ州に到着した。エセイサ国際空港から11時間のフライト中、機内は国民的な懐かしさに包まれた。チームはアルゼンチン航空1978便で移動。これは自国開催で初優勝した年へのオマージュで、機体は特別塗装のエアバスA330、尾翼にはメッシの背番号「10」と3つの金星が光った。

チームはカンザスシティダウンタウンのオリジン・ホテルを拠点とし、ホテルは青と白の要塞の様相を呈している。欧州組の一部は未合流だが、リオネル・スカローニ監督が率いる26人の大半が現地入りした。 チームは月曜日、MLSスポーティング・カンザスシティの本拠地「コンパス・ミネラルズ・ナショナル・パフォーマンス・センター」で初となる全体練習を行う予定だ。



