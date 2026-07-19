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引退を示唆？メッシ、2026年W杯決勝前夜に感動メッセージ。アルゼンチン「史上最高」がスペインとの「ラスト・タンゴ」に備える。
アルゼンチンにとって消えることのない遺産
メッシはまたしても歴史的な瞬間を迎えようとしている。スペインとの2026年W杯決勝を前に、ロサリオ出身の彼はSNSで、このチームが自国の記憶に与えた影響を振り返った。
アルゼンチン代表の主将は、チームメイトへの誇りと、北米開催大会で共に歩んだ道のりを力強く語った。
「この数年間で最も素晴らしいのはタイトルだけではない。その道のり全体だ。毎日を仲間と過ごし、共に戦い、困難を乗り越え、一歩ずつを楽しんできた」と公式インスタグラムに綴った。
「チームメイト一人ひとり、コーチングスタッフ、そしてこの代表チームを『家族』として支えてくれるすべての方々に感謝します」
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トロフィーを超えた旅
メッシは、チームの成功はトロフィーだけでなく、2018年以来の団結と献身にあると語る。このフォワードは、家族のように団結し、困難を乗り越える力がチームの真髄だと強調した。
「何が起ころうとも、このチームはすでに、私たちが決して忘れることのない、そして誰も消し去ることのできない物語を綴り上げた」とメッシは語った。
ニュージャージーでの最後のタンゴ？
世界中が注目する試合まであとわずか。メッシの代表キャリアは、懐かしさと伝説の瞬間で彩られ、あるメッセージはすでに何百万人ものアルゼンチン人を震わせた。 代表キャプテンは長年のスポンサーとの写真を投稿し、「@adidasfootball、素晴らしい旅だった。ラスト・タンゴを共に。決勝へ、アルゼンチン行こう！」と別れのメッセージを添えた。
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フィナーレを前に、記録的な好調を維持している。
大会は1か月続き、肉体的負担は大きい。それでもメッシはピッチで高い決定力を維持している。現在8得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞ランキングで2位。トップはフランスのスーパースター、キリアン・ムバッペだ。 メッシの“おとぎ話”の結末を阻むのは、2度目の優勝を狙うスペイン代表。アルゼンチンは王者だが、大会を通じて高い戦術規律を示したスペインと対戦する。
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