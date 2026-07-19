メッシはまたしても歴史的な瞬間を迎えようとしている。スペインとの2026年W杯決勝を前に、ロサリオ出身の彼はSNSで、このチームが自国の記憶に与えた影響を振り返った。

アルゼンチン代表の主将は、チームメイトへの誇りと、北米開催大会で共に歩んだ道のりを力強く語った。

「この数年間で最も素晴らしいのはタイトルだけではない。その道のり全体だ。毎日を仲間と過ごし、共に戦い、困難を乗り越え、一歩ずつを楽しんできた」と公式インスタグラムに綴った。

「チームメイト一人ひとり、コーチングスタッフ、そしてこの代表チームを『家族』として支えてくれるすべての方々に感謝します」



