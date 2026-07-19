Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
MessiGetty Images
Donny Afroni

翻訳者：

引退を示唆？メッシ、2026年W杯決勝前夜に感動メッセージ。アルゼンチン「史上最高」がスペインとの「ラスト・タンゴ」に備える。

リオネル・メッシ
アルゼンチン
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン

リオネル・メッシは2026年ワールドカップ決勝直前、力強い声明を発表し、代表での将来を巡る憶測を呼んだ。アルゼンチンを2大会連続王者に導いた伝説的フォワードは、スペイン戦も歴史の一部だと語った。

  • アルゼンチンにとって消えることのない遺産

    メッシはまたしても歴史的な瞬間を迎えようとしている。スペインとの2026年W杯決勝を前に、ロサリオ出身の彼はSNSで、このチームが自国の記憶に与えた影響を振り返った。

    アルゼンチン代表の主将は、チームメイトへの誇りと、北米開催大会で共に歩んだ道のりを力強く語った。

    「この数年間で最も素晴らしいのはタイトルだけではない。その道のり全体だ。毎日を仲間と過ごし、共に戦い、困難を乗り越え、一歩ずつを楽しんできた」と公式インスタグラムに綴った。

    「チームメイト一人ひとり、コーチングスタッフ、そしてこの代表チームを『家族』として支えてくれるすべての方々に感謝します」


    • 広告
  • MessiGetty Images

    トロフィーを超えた旅

    メッシは、チームの成功はトロフィーだけでなく、2018年以来の団結と献身にあると語る。このフォワードは、家族のように団結し、困難を乗り越える力がチームの真髄だと強調した。

    「何が起ころうとも、このチームはすでに、私たちが決して忘れることのない、そして誰も消し去ることのできない物語を綴り上げた」とメッシは語った。

  • ニュージャージーでの最後のタンゴ？

    世界中が注目する試合まであとわずか。メッシの代表キャリアは、懐かしさと伝説の瞬間で彩られ、あるメッセージはすでに何百万人ものアルゼンチン人を震わせた。 代表キャプテンは長年のスポンサーとの写真を投稿し、「@adidasfootball、素晴らしい旅だった。ラスト・タンゴを共に。決勝へ、アルゼンチン行こう！」と別れのメッセージを添えた。


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Lionel MessiGetty Images

    フィナーレを前に、記録的な好調を維持している。

    大会は1か月続き、肉体的負担は大きい。それでもメッシはピッチで高い決定力を維持している。現在8得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞ランキングで2位。トップはフランスのスーパースター、キリアン・ムバッペだ。 メッシの“おとぎ話”の結末を阻むのは、2度目の優勝を狙うスペイン代表。アルゼンチンは王者だが、大会を通じて高い戦術規律を示したスペインと対戦する。

ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG