近年4つの国際タイトルを含むほぼすべての主要タイトルを獲得しながら、この元バルセロナスターはなおも並外れた闘志を保つ。スカローニ監督は、その独特の精神力が彼をサッカー界の頂点に留めていると指摘。クラブの試合で些細なことに苛立つこの攻撃的選手について、監督は「彼はいまだに欲張りだ。それこそが彼を特別にする」と語る。

「彼が最高の選手であり続けられるのは、常に『もっと』を求め、その意欲を露わにしているからだ」とスカローニ監督は付け加えた。この燃えるような野心こそが、インテル・マイアミのフォワードとして現状に満足せず、過去の栄光にかかわらず、ピッチ上でさらなる成功を収めるため、自らとチームメイトを鼓舞し続けている。