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引退の予定は？ アルゼンチン代表監督は、南米最高の選手（GOAT）が「最高の状態を維持し続ける」と説明。「リオネル・メッシは『自分が望む限りプレーし続ける』だろう」
メッシは自身の引退時期を自ら決める
世界王座を守るアルゼンチン。スカローニ監督は主将メッシの代表引退について「当面は心配無用」と語った。
史上最多6度目のW杯出場を目指すベテランFWの去就については、「本人が望む限りプレーするだろう。6度目のW杯でも驚かない」と話し、最終判断は本人任せだと明かした。
- AFP
チャンピオンを駆り立てるエリートのマインドセット
近年4つの国際タイトルを含むほぼすべての主要タイトルを獲得しながら、この元バルセロナスターはなおも並外れた闘志を保つ。スカローニ監督は、その独特の精神力が彼をサッカー界の頂点に留めていると指摘。クラブの試合で些細なことに苛立つこの攻撃的選手について、監督は「彼はいまだに欲張りだ。それこそが彼を特別にする」と語る。
「彼が最高の選手であり続けられるのは、常に『もっと』を求め、その意欲を露わにしているからだ」とスカローニ監督は付け加えた。この燃えるような野心こそが、インテル・マイアミのフォワードとして現状に満足せず、過去の栄光にかかわらず、ピッチ上でさらなる成功を収めるため、自らとチームメイトを鼓舞し続けている。
絶え間ないコミュニケーションでフィットネスを管理
大会方式が拡大する中、アルゼンチン代表は主力選手の出場時間をどう管理するのか。スカルオーニ監督は「厳格な制限は課さない。互いに尊重し合う」と即座に語った。監督は「彼が100％でなくても価値がある」と認め、判断は必ず本人と相談すると明言した。
スカローニ監督は「すべての決定は彼と話し合ってきた。私が一方的に決めるというのは無意味だ。彼の場合は当然、常に体調を聞き、合意を確認する。 そうあるべきだ。彼は困難な状況でもチームに多くのものを与えてくれる。だからこそ、彼が苦しむ時こそ、その存在が好結果につながることもある」
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アルゼンチンの今後はどうなるのか？
アルビセレステは、ホンジュラスとアイスランドとの親善試合を前に最終調整を行っている。調整試合後、スカローニ監督率いるチームはアルジェリア戦でタイトル防衛へ臨む。グループステージでは、象徴的な主将が再び歴史的勝利をもたらすか、すべての視線が注がれる。