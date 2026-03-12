Getty/GOAL
引退か、それともリオネル・メッシが所属するMLSへ移籍か？ワールドカップ優勝経験を持つ元ブラジル代表選手クレベソンが、ネイマールの将来について「非常に大きな」主張を表明
ネイマールは引退するのか？ブラジル人スーパースターの発言とは
ネイマールの身体的衰えが目立ち始め、2025年末にはさらなる手術を受けることになり、プロとしての引退を最終的に検討せざるを得ないかもしれないと認めている。2023年秋に膝靭帯損傷を負い、1年間の戦線離脱を余儀なくされた。
サンタスの古巣復帰後は痛みをこらえてプレーを続けてきたが、身体にその種の負担をかけ続けられる期間には限界がある。彼はCazeTVにこう語っている。「自分の将来がどうなるかはわからない。12月には引退したいと思うかもしれない。今は一日一日を生きている。今年はサンタスだけでなく、ブラジル代表にとっても、そして私自身にとっても重要な年だ」
ネイマールは2027年にどこかでプレーしているだろうか？それはMLSかもしれないのか？
ネイマールは、ブラジル代表歴代最多得点者（79得点）として、2026年ワールドカップの代表入りを今なお望んでいる。クラブレベルでコンディションとフィットネスを取り戻しつつ、その大会に出場すれば、伝説的なキャリアがさらに延長される可能性は十分にある。
ワールドカップ優勝経験を持つ同胞クレベソン（AceOddsベストベット計算機との連携で発言）は、2027年にネイマールがどこかでプレーする可能性についてGOALの取材に対しこう語った。「ネイマールは人生で数多くの困難な瞬間を経験してきた。多くの負傷に苦しみ、サッカー復帰を試みてきた。 これらの負傷は彼にとって不利だが、ピッチ外での生活もまた彼を助けていない。商業面も含め、彼は多くのことに追われている。彼は本当に努力しているが、手術後は身体の管理が難しい。明らかに、ワールドカップは彼にとって時期尚早だろう。
「しかし忘れてはならないのは、我々が語っているのがネイマールだという点だ。ネイマールは70％や80％の状態でも素晴らしい選手だ。100％の状態でなければ高いレベルでプレーできない選手ではない。彼の資質を持つ選手は他にほとんど見当たらない。彼のようなプレーができるのは、おそらくロナウジーニョを含めても彼だけだ。現時点で唯一無二の存在だと思う。
「負傷は彼とキャリアを停滞させたが、引退は考えにくい。MLSでプレーする可能性はある。ブラジルでのプレーは重圧が大きかった。人々は2010年のネイマールを期待している。だが彼は年を重ね、生活も変わった。 彼がプレーを続け、ブラジル代表で良い活躍を続けることを願っている。MLSで彼の姿を見られるのは素晴らしいことだと思う。」
インテル・マイアミはネイマール、メッシ、スアレスで「MSN」を再結成できるか？
ネイマールがインテル・マイアミでメッシとルイス・スアレスと共にバルセロナの伝説的ストライカー陣「MSN」を再結成する可能性について、多くの憶測が飛び交っている。バロンドール8度のメッシは2028年まで南フロリダでの契約を約束しており、ベテランのウルグアイ人ストライカーであるスアレスは米国で12ヶ月ごとの契約を更新している。
クレベソンは、MLSカップ王者による衝撃的な移籍合意が世界中の観客の想像力をかき立てるだろうと付け加えた。「理想を言えば、ネイマール、スアレス、メッシが再びインター・マイアミで共演する姿を見たいものだ。彼らが揃えばMLSにとっても最高峰の布陣となるだろう。
「MLSはビジネスでもある。デビッド・ベッカムが関わるビジネス面は素晴らしい。たとえ彼らが絶好調でなくとも、誰もが観たいと思う。アメリカのファンはそれを望んでいる。あの選手たちが揃えば、とてつもないインパクトだ。本当に巨大な存在になるだろう」
ベッカム＆カンパニー、さらなる「ギャラクティコス」獲得に向け動き出す
インター・マイアミは、ラ・リーガの強豪レアル・マドリードを模倣し、独自の「ガラクティコス」獲得方針を実行したいという事実を決して隠そうとしていない。ベッカムらがネイマールを説得し、南米から北米への移籍を実現させることができれば、彼は間違いなくその条件を満たすだろう。
