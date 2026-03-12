ネイマールは、ブラジル代表歴代最多得点者（79得点）として、2026年ワールドカップの代表入りを今なお望んでいる。クラブレベルでコンディションとフィットネスを取り戻しつつ、その大会に出場すれば、伝説的なキャリアがさらに延長される可能性は十分にある。

ワールドカップ優勝経験を持つ同胞クレベソン（AceOddsベストベット計算機との連携で発言）は、2027年にネイマールがどこかでプレーする可能性についてGOALの取材に対しこう語った。「ネイマールは人生で数多くの困難な瞬間を経験してきた。多くの負傷に苦しみ、サッカー復帰を試みてきた。 これらの負傷は彼にとって不利だが、ピッチ外での生活もまた彼を助けていない。商業面も含め、彼は多くのことに追われている。彼は本当に努力しているが、手術後は身体の管理が難しい。明らかに、ワールドカップは彼にとって時期尚早だろう。

「しかし忘れてはならないのは、我々が語っているのがネイマールだという点だ。ネイマールは70％や80％の状態でも素晴らしい選手だ。100％の状態でなければ高いレベルでプレーできない選手ではない。彼の資質を持つ選手は他にほとんど見当たらない。彼のようなプレーができるのは、おそらくロナウジーニョを含めても彼だけだ。現時点で唯一無二の存在だと思う。

「負傷は彼とキャリアを停滞させたが、引退は考えにくい。MLSでプレーする可能性はある。ブラジルでのプレーは重圧が大きかった。人々は2010年のネイマールを期待している。だが彼は年を重ね、生活も変わった。 彼がプレーを続け、ブラジル代表で良い活躍を続けることを願っている。MLSで彼の姿を見られるのは素晴らしいことだと思う。」