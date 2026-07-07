ネイマールはメットライフ・スタジアムでのノルウェー戦2－1敗戦を受け、代表引退を表明した。 34歳のネイマールは、エルリング・ハーランドの2得点でブラジルがベスト16敗退となり、1990年以来の大会最速での敗退を経験した。ロスタイムにPKで代表通算80ゴール目を決めたが、あの有名な黄色いユニフォームでのプレーは幕を閉じた。

試合終了のホイッスルが鳴ると、彼はピッチで絶望に沈んだ。ミックスゾーンで取材に応じ、「頑張った。もう終わった。ここで始まり、ここで終わった」と語った。16年間の代表生活では2013年コンフェデレーションズカップ優勝や2016年五輪金メダル獲得などの功績を残した。



