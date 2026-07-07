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翻訳者：
引退が懸念される中、ネイマールの父がブラジル代表スターに「サッカーを続けてほしい」と切実に訴えた。
ニュージャージーでの胸が張り裂けるような別れ
ネイマールはメットライフ・スタジアムでのノルウェー戦2－1敗戦を受け、代表引退を表明した。 34歳のネイマールは、エルリング・ハーランドの2得点でブラジルがベスト16敗退となり、1990年以来の大会最速での敗退を経験した。ロスタイムにPKで代表通算80ゴール目を決めたが、あの有名な黄色いユニフォームでのプレーは幕を閉じた。
試合終了のホイッスルが鳴ると、彼はピッチで絶望に沈んだ。ミックスゾーンで取材に応じ、「頑張った。もう終わった。ここで始まり、ここで終わった」と語った。16年間の代表生活では2013年コンフェデレーションズカップ優勝や2016年五輪金メダル獲得などの功績を残した。
- AFP
ネイマール・シニアが感情を込めて訴える
代表引退を決意した息子に対し、父ネイマール・シニアは「サッカーを続けてほしい」とSNSで訴えた。
「父として頼む。ネイ、サッカーを続けてくれ」と記した。 このメッセージは、ネイマールのトップレベルでの将来が疑問視される中で発信された。度重なる体調不良でカルロ・アンチェロッティ監督が選んだ今大会の最終26名から外れる寸前だったことを踏まえると、その言葉はより切実だ。代表での一章が閉じても、家族は象徴的な背番号10がピッチでレガシーを継承し続けることを望んでいる。
一つの時代の終わり
統計的に見れば、ネイマールはサッカー界の巨星として国際舞台から去る。通算130試合で80ゴール59アシストを記録し、ペレを抜いてブラジル代表歴代最多得点者となった。カゼミーロが勝ち取ったPKを冷静に決めた最後の活躍は、10年以上にわたりブラジルサッカーを象徴してきた個人の輝きを印象づけた。
だが、ノルウェー戦の敗北は5度世界王者に輝いたチームにとって苦難の時代の終わりも示した。この敗戦でセレソンは欧州勢とのノックアウトステージで7連敗となった。個人タイトルはあっても、4大会にわたって国民の期待を背負ったネイマールは、いまだ手にできないままのワールドカップトロフィーを追い続けている。
- AFP
アンチェロッティの今後
ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、チームで最も影響力のある創造的選手を失い、再建という大きな課題に直面している。2030年まで契約を延長したばかりのイタリア人指揮官は、背番号10の後継者を見極める必要がある。米国での早期敗退で移行の必要性はさらに高まり、ブラジルサッカー連盟（CBF）は6つ目の星獲得へ意気込んでいる。
ネイマールは父の助言を受け、クラブでのプレー継続が焦点だ。代表キャリアは涙に終わったが、世界は彼の最後の輝きに期待している。
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