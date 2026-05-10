アルベルト・リエラへの批判が止まらない。今回、ディートマー・ハマンがアイントラハト・フランクフルトの監督を厳しく批判した。元ドイツ代表は辛辣な言葉を浴びせた。
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「廃墟と灰」：テレビ解説者がアイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラを激しく批判
ハマンはスカイの取材に「アイントラハトは『廃墟と灰』と化している」と語った。「結果だけでなく、選手たちの話もそうだ」。リエラ監督下での一部選手の変化にも言及したが、名前は挙げなかった。「ゲッツェやウズンに何が起きたのか……あんな短期間で成し遂げるのは不可能だ」。
マリオ・ゲッツェはもはや役割を果たしていない――カン・ウズンが復帰する
フランクフルトでリエラ監督が就任した際、ゲッツェは4試合スタメン起用された。しかし直後の9試合では6試合でベンチ外、1試合メンバー外、出場した2試合のプレー時間は計56分だった。
一方、負傷明けのウズンは徐々に復帰し、直近3試合で2ゴール1アシストを記録した。
ハマンは「新監督を雇う以上、チームが進歩する姿を見たい。序盤は良かったが、今は後退している」と指摘。さらに「夏にまた監督が代わるだろう。その先はどうなるか、見極める必要がある」と語った。
2ヶ月間未勝利：リエラの命運は尽きたのか？
2月にディノ・トッペルメラーが解任された後、リエラ率いるアイントラハトは守備が安定し、最初の6試合で3勝1敗と好スタートを切った。
しかし2ヶ月前、最下位1.FCハイデンハイムに1-0で勝って以来、勝利がない。攻守ともに精彩を欠き、来季のヨーロッパ大会出場も危うい。
金曜のドルトムント戦敗北後、スポーツディレクターのマルクス・クローシェは解任論に言及せず、「失望しているが、来週のシュトゥットガルト戦に集中する」と語った。
結果が出ないままパフォーマンスも低迷し、リエラの対外的な言動は内部でも評価されていない。先週末のHSV戦前にメディアを批判したが反響は薄く、昇格組相手にホームで1-2と敗れた采配も事態を悪化させた。
『ビルト』紙は契約解除がすでに決定したと報じ、スカイも同様の情報を伝えている。
2025/26シーズンのアイントラハト・フランクフルト：トッポメラー対リエラ
対象はブンデスリーガの試合のみ。リエラが指揮を執った時点で、アイントラハトはチャンピオンズリーグとDFBポカールから敗退していた。
ディノ・トップメラー
アルバート・リエラ
試合数
18
13
勝利
7
4
引き分け
6
4
敗戦
5
5
勝ち点
27
16
得点
38:39
19:18
1試合平均得点
1.50
1.23
順位
7
8