「廃墟と灰」：テレビ解説者がアイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラを激しく批判

フランクフルトでリエラ監督が就任した際、ゲッツェは4試合スタメン起用された。しかし直後の9試合では6試合でベンチ外、1試合メンバー外、出場した2試合のプレー時間は計56分だった。

一方、負傷明けのウズンは徐々に復帰し、直近3試合で2ゴール1アシストを記録した。

ハマンは「新監督を雇う以上、チームが進歩する姿を見たい。序盤は良かったが、今は後退している」と指摘。さらに「夏にまた監督が代わるだろう。その先はどうなるか、見極める必要がある」と語った。