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「廃墟と灰」：テレビ解説者がアイントラハト・フランクフルトのアルベルト・リエラを激しく批判

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント 対 フランクフルト
ボルシア・ドルトムント
フランクフルト

フランクフルトの監督の立場が危うくなっている。成績不振で批判が高まっている。

アルベルト・リエラへの批判が止まらない。今回、ディートマー・ハマンがアイントラハト・フランクフルトの監督を厳しく批判した。元ドイツ代表は辛辣な言葉を浴びせた。

  • ハマンはスカイの取材に「アイントラハトは『廃墟と灰』と化している」と語った。「結果だけでなく、選手たちの話もそうだ」。リエラ監督下での一部選手の変化にも言及したが、名前は挙げなかった。「ゲッツェやウズンに何が起きたのか……あんな短期間で成し遂げるのは不可能だ」。

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  • マリオ・ゲッツェはもはや役割を果たしていない――カン・ウズンが復帰する

    フランクフルトでリエラ監督が就任した際、ゲッツェは4試合スタメン起用された。しかし直後の9試合では6試合でベンチ外、1試合メンバー外、出場した2試合のプレー時間は計56分だった。

    一方、負傷明けのウズンは徐々に復帰し、直近3試合で2ゴール1アシストを記録した。

    ハマンは「新監督を雇う以上、チームが進歩する姿を見たい。序盤は良かったが、今は後退している」と指摘。さらに「夏にまた監督が代わるだろう。その先はどうなるか、見極める必要がある」と語った。

  • 2ヶ月間未勝利：リエラの命運は尽きたのか？

    2月にディノ・トッペルメラーが解任された後、リエラ率いるアイントラハトは守備が安定し、最初の6試合で3勝1敗と好スタートを切った。

    しかし2ヶ月前、最下位1.FCハイデンハイムに1-0で勝って以来、勝利がない。攻守ともに精彩を欠き、来季のヨーロッパ大会出場も危うい。

    金曜のドルトムント戦敗北後、スポーツディレクターのマルクス・クローシェは解任論に言及せず、「失望しているが、来週のシュトゥットガルト戦に集中する」と語った。

    結果が出ないままパフォーマンスも低迷し、リエラの対外的な言動は内部でも評価されていない。先週末のHSV戦前にメディアを批判したが反響は薄く、昇格組相手にホームで1-2と敗れた采配も事態を悪化させた。

    『ビルト』紙は契約解除がすでに決定したと報じ、スカイも同様の情報を伝えている。


  • 2025/26シーズンのアイントラハト・フランクフルト：トッポメラー対リエラ

    対象はブンデスリーガの試合のみ。リエラが指揮を執った時点で、アイントラハトはチャンピオンズリーグとDFBポカールから敗退していた。


    ディノ・トップメラー

    アルバート・リエラ

    試合数

    18

    13

    勝利

    7

    4

    引き分け

    6

    4

    敗戦

    5

    5

    勝ち点

    27

    16

    得点

    38:39

    19:18

    1試合平均得点

    1.50

    1.23

    順位

    7

    8


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