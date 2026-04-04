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度重なる怪我に悩まされてきたポール・ポグバが、4ヶ月ぶりの欠場を経て、ついにモナコでの復帰を果たす見通しとなった
ポグバの復帰への道のりは長い
元マンチェスター・ユナイテッドおよびユヴェントスのMFは、長引くふくらはぎの怪我により戦線離脱を余儀なくされている。この怪我の影響で今シーズンの活躍は大幅に制限されており、これまでのリーグ・アンでの出場時間はわずか30分に留まっている。クラブでの公式戦への最後の出場は、12月5日のブレスト戦（アウェイ）までさかのぼる。 しかし、3月26日のブレントフォードU-23との親善試合で25分間プレーし、ゴールを決めるなど、回復の兆しが見え始めた。
- AFP
マルセイユ戦に向けて復帰
セバスチャン・ポコグノリ監督は、33歳の同選手が、間近に迫ったマルセイユとのリーグ・アン戦において、有力な選択肢となっていることを明らかにした。試合を前にした会見で、ポコグノリ監督はこのフランス人選手のコンディションについて、明るい見通しを示した。「彼は出場可能だ」と、このベルギー人指揮官は説明した。 「まだ3回の練習が残っているが、彼は代表戦中断期間が始まって以来、チームと共に継続的にトレーニングを積んできている。順調な回復過程を踏まえると、彼がメンバー入りする可能性は十分にある。もし彼がメンバーに入らなければ、リーグ戦に出場する準備がまだ整っていないと我々が共に判断したということになる。現時点では、出場を妨げる要因はなく、順調に進んでいる。まだ可能性は残っている。」
ポコグノリは騒音を無視する
選手たちが休暇をスペインで過ごすという決断に対し疑問の声が上がったが、ポコグノリ監督は彼らのプロ意識に対する懸念を即座に一蹴した。モナコの指揮官は、ソーシャルメディアでの活動や旅行の予定ではなく、ラ・トゥルビーの練習場で見られる成果にのみ焦点を当てた。「選手たちのプライベートな時間についてはコメントしない」とポコグノリ監督は語った。「それは彼らの私生活だ。 言えるのは、今週は彼らがしっかりとトレーニングをこなしていたので、その時間は確かに実りあるものだったということだ。彼らが正しい心構えで戻ってきて、ラ・トゥルビーの我々の『バブル』の中で良いパフォーマンスを見せてくれる限り、私には何の問題もない。」
- AFP
リーグ・アンの終盤戦への影響
モナコは現在、順位表で6位につけており、チャンピオンズリーグ出場権の最後の枠を占めるマルセイユに3ポイント差をつけられている。 ポグバのような実力派選手の復帰は、シーズン終盤のモナコにとって必要な起爆剤となる可能性がある。リーグ戦ではわずか30分間の出場にとどまっているが、彼のフレッシュさと経験はポコグノリ監督にとって極めて重要な戦力となるだろう。日曜夜のキックオフまで残り3回のトレーニングセッションを控えており、医療スタッフはトレーニング量の増加に対するポグバの反応を引き続き注視していく。