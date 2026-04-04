度重なる怪我に悩まされてきたポール・ポグバが、4ヶ月ぶりの欠場を経て、ついにモナコでの復帰を果たす見通しとなった

セバスチャン・ポコグノリ監督は、33歳の同選手が、間近に迫ったマルセイユとのリーグ・アン戦において、有力な選択肢となっていることを明らかにした。試合を前にした会見で、ポコグノリ監督はこのフランス人選手のコンディションについて、明るい見通しを示した。「彼は出場可能だ」と、このベルギー人指揮官は説明した。 「まだ3回の練習が残っているが、彼は代表戦中断期間が始まって以来、チームと共に継続的にトレーニングを積んできている。順調な回復過程を踏まえると、彼がメンバー入りする可能性は十分にある。もし彼がメンバーに入らなければ、リーグ戦に出場する準備がまだ整っていないと我々が共に判断したということになる。現時点では、出場を妨げる要因はなく、順調に進んでいる。まだ可能性は残っている。」