「底辺からスタート」――スコット・マクトミネイがイタリアで成し遂げた挑戦を、同じ道を選んだ元セリエA選手が解説。

マクトミネイのイタリアでの活躍と、彼がもたらした驚異的なインパクトについて評価を求められた元サンプドリアのDFウォーカーは、ワールドカップの賭けに関する取材の中でGOALに対し、次のように語った。「イタリアに行く最初の1年は、特に厳しい。本当に厳しい。だから、彼は見事にその状況を乗り切った。 チームがうまく機能していれば、適応も進む。

イタリアでプレーするとなると、すべてが素晴らしいので、イタリア人でない選手は最初から認められるわけではない。実力を示さなければならない。スコットは現地で挑戦し、すべてのイタリア人から尊敬されている。

イタリア人でないなら、ゼロから始める覚悟が必要だ。ピッチで結果を出し、実力を示さねばならない。どこで何をしたかは関係なく、イタリアで証明することが重要だ。

私自身も経験したが、最初の1年は本当に厳しい。だから、長くプレーすればするほどさらに成長するだろう。特に最初の数か月、彼はよく対応している。」