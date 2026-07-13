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「底辺からスタート」――スコット・マクトミネイがイタリアで成し遂げた挑戦を、同じ道を選んだ元セリエA選手が解説。
MVPとバロンドール投票：マクトミネイがセリエAで輝く
2024年夏、マクトミネイは2600万ポンド（3500万ドル）でマンチェスター・ユナイテッドを去った。当時、彼は勤勉な守備的MFとしか見られていなかった。
しかしナポリ移籍後、攻撃的MFとして覚醒。2シーズンで27得点を挙げ、キャリアハイをマークした。2025年にはスクデット獲得に貢献し、年間最優秀選手に選ばれ、バロンドール投票でも18位に入った。
かつてディエゴ・マラドーナを崇拝したファンからも称賛され、ピッチ内外で幸せを掴んでいる。2026年W杯にも出場し、再び大型移籍が噂されている。
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なぜイタリアのサッカーは外国人選手にとって攻略が難しいのか
マクトミネイのイタリアでの活躍と、彼がもたらした驚異的なインパクトについて評価を求められた元サンプドリアのDFウォーカーは、ワールドカップの賭けに関する取材の中でGOALに対し、次のように語った。「イタリアに行く最初の1年は、特に厳しい。本当に厳しい。だから、彼は見事にその状況を乗り切った。 チームがうまく機能していれば、適応も進む。
イタリアでプレーするとなると、すべてが素晴らしいので、イタリア人でない選手は最初から認められるわけではない。実力を示さなければならない。スコットは現地で挑戦し、すべてのイタリア人から尊敬されている。
イタリア人でないなら、ゼロから始める覚悟が必要だ。ピッチで結果を出し、実力を示さねばならない。どこで何をしたかは関係なく、イタリアで証明することが重要だ。
私自身も経験したが、最初の1年は本当に厳しい。だから、長くプレーすればするほどさらに成長するだろう。特に最初の数か月、彼はよく対応している。」
移籍の噂：マクトミネイは再び移籍するのだろうか？
マクトミネイのプレミアリーグ復帰が噂されている。しかしナポリで好調を維持する29歳の彼は、キャリアを後退させる必要はない。
元スコットランド代表のケニー・ミラーは先日GOALの取材に「彼はイタリアでの生活を心から楽しんでいる。まるで別人のようだ！」と語った。
ナポリの生活にも慣れ、サッカーを楽しんでいる。タイトル獲得やMVP受賞を経験した今、移籍を語るなら相当な魅力が必要だ。
彼を獲得したいクラブは必ずある。だが、移籍するには特別な事情が必要だろう。ファンから深く愛されているからだ。その愛情を感じられるのは選手にとって特別なことだ。
環境が変わればスタイルや監督も変わり、パフォーマンスや幸福度に影響する。移籍はいつも簡単ではない。 「あそこでやっていたように、同じことをして同じ感覚を味わえばいい」というわけではない。
「彼には考える要素が多いが、もし環境を変えたい、しかもプレミアリーグに戻りたいと考えているなら、彼を迎え入れるクラブは多いだろう。」
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マクトミネイの契約：ナポリに売却の圧力なし
マクトミネイは2028年まで契約を結んでいるため、ナポリに売却の必要はない。クラブは、短期間で「カルト的人気」を得た彼と新契約を交渉すると報じられている。
少し前まで英国人選手は慣れた環境を離れることをためらっていたが、今は違う。マクトミネイやハリー・ケインのように、正しい姿勢と努力で成果を示す選手が増え、新たな挑戦に踏み出す選手も珍しくない。
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