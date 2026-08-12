ボルハはセルタ・ビーゴのプレシーズントレーニングに戻り、スペインのニューヨークでの見事な2026年ワールドカップ制覇の余韻をなおかみしめている。33歳のFWは、サッカーで最高の栄誉を手にした現実離れした体験を振り返り、この勝利は子どもの頃の夢であり、実現するとは想像すらできなかったものだと語った。

「信じられないよ。まだすべてを受け止め切れていない」と、ボルハはセルタの公式メディアに語った。「感情も思い出も本当にたくさんある。ワールドカップのことだけではなく、プロサッカー選手になるチャンスを与えてくれるために、家族が払ってくれた犠牲のこともある」