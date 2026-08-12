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幼少期からの夢！ボルハ・イグレシアスがスペインの信じがたいワールドカップ優勝を振り返る
夢がかなった
ボルハはセルタ・ビーゴのプレシーズントレーニングに戻り、スペインのニューヨークでの見事な2026年ワールドカップ制覇の余韻をなおかみしめている。33歳のFWは、サッカーで最高の栄誉を手にした現実離れした体験を振り返り、この勝利は子どもの頃の夢であり、実現するとは想像すらできなかったものだと語った。
「信じられないよ。まだすべてを受け止め切れていない」と、ボルハはセルタの公式メディアに語った。「感情も思い出も本当にたくさんある。ワールドカップのことだけではなく、プロサッカー選手になるチャンスを与えてくれるために、家族が払ってくれた犠牲のこともある」
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「2010」という認識
スペイン代表は大会を通じて自分たちの使命に集中し続け、準決勝でフランスを下して初めて、その偉業の大きさを本当の意味で理解した。そこで選手たちは、地元の街に設置された巨大スクリーンの映像や、国中に広がる熱狂的な声援を目にした。
「あれが“カチッ”と入った瞬間だった」とボルハは説明した。「ファンとして街中で味わった2010年の記憶を思い出させてくれた。自分たちがその閉ざされた環境の中で経験していたことより、はるかに大きな何かが故郷で起きていると気づいた。そして、そのトロフィーは自分たちのものでなければならないと分かっていた」
支援への感謝
ピッチ上での出場時間は限られていたにもかかわらず、イグレシアスはファンから寄せられた愛情の大きさに深く心を動かされた。FWはポルトガル戦の勝利でデビューを果たしたが、代表チームで過ごした時間の中で最も報われたのは、皆で成功を分かち合う感覚だったと強調している。
ボルハはまた、今大会を通じて揺るぎない支えをくれたセルタの仲間たちにもすぐに感謝を示した。クラブのチームメートに向けて感情のこもったメッセージを送り、こう語っている。「みんなを巻き込みたくて、グループに動画を送った。本当に彼らの存在はとても大きいと感じているからだ。彼らがいなければ、あの状況を経験することはなかっただろう」
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セルタ戦を見据えて
ワールドカップを終えたイグレシアスは、今やセルタ・ビーゴでの「非常に特別な」シーズンへと意識を切り替えている。FWはとりわけ欧州の舞台で戦うという挑戦に強い意欲を見せており、クラブのレジェンドであるイアゴ・アスパスとともにプレーできる機会を満喫している。これが彼にとって最後のシーズンになる可能性もある。
「イアゴを楽しめるのは特別なことだ」とボルハは付け加えた。「まだ彼を続けるよう説得できるという感覚はある。でも、プレッシャーはない。競技面でのレベルだけでなく、人としての影響力も含めて、毎日彼と過ごせるのは素晴らしい」
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