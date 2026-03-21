デビッド・ラヤが明かしたところによると、彼はドイツの最多優勝クラブに加入するところだったという。しかし、このスペイン人GKはアーセナルFCに移籍し、そこでイングランド屈指のゴールキーパーへと成長した。
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「幸いなことに、そうならなかった」：プレミアリーグのゴールキーパーがバイエルン・ミュンヘンへの移籍目前だった
「他のクラブに移籍する寸前までいったんですが、幸いにもそれは実現せず、最終的にアーセナルからオファーがあり、ここに来ることになりました」とラヤはスカイ・スポーツに語り、こう付け加えた。「どのクラブかって？バイエルン・ミュンヘンでした」
この発言から、当時がいつ頃のことだったかも推測できる。ラヤは2023年夏、まずFCブレントフォードからロンドンへレンタル移籍した。1年後、アーセナルはブレントフォードに約3200万ユーロの移籍金を支払った。
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FCバイエルンはデビッド・ラヤの代わりにダニエル・ペレツを獲得した
一方、バイエルンは2023年夏にダニエル・ペレツを獲得したが、彼はミュンヘンでわずか7試合に出場したに過ぎなかった。そのため、今シーズンの開幕を前に、このイスラエル人選手はHSVへレンタル移籍したが、チーム内の正ゴールキーパー争いにおいてダニエル・ホイヤー・フェルナンデスに敗れ、出場機会を得られなかった。その結果、このレンタル契約は冬の移籍市場で解除された。
それ以来、ペレツはサウサンプトンFCのゴールを守り、イングランド2部リーグのこのチームでレギュラーの座を確保している。報道によると、セインツは800万ユーロの買い取りオプションを確保したという。
FCバイエルンと多数の控えGK：マヌエル・ノイアーは今何をしているのか？
ペレツがバイエルンに移籍する前、同クラブはゴールキーパーのポジションで少なからず問題を抱えていた。 2022年末、マヌエル・ノイアーはスキー事故により下腿骨を骨折するなどし、ほぼ1年間戦線離脱を余儀なくされた。そのため、2023年初頭、ミュンヘン側は代役の獲得を迫られた。そこで、チャンピオンズリーグ制覇も視野に入れ、グラッドバッハからヤン・ゾマーが報道によると900万ユーロで加入した。しかし、その計画は周知の通り失敗に終わった。
また、ある合意に基づき、ミュンヘンでは常に批判的な目で見られていたゾマーに対し、後半戦終了後のインテル・ミラノへの移籍については、何の妨げもなされなかった。 ノイアーが復帰するまで、ゴールを守っていたのはスヴェン・ウルライヒだった。このベテランは先週末のブンデスリーガ、バイエル・レバークーゼン戦で再び出場し、頼もしい守りを披露したが、その際に負傷してしまった。現在、ノイアーの第一の代役はヨナス・ウルビッグであり、その好調ぶりが評価され、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督から招集を受けるに至った。
一方、ラヤはアーセナルで不動の正ゴールキーパーに躍り出ており、現在、クラブレベルでの初タイトル獲得の好機を迎えている。ガナーズはプレミアリーグの首位を走り、チャンピオンズリーグでは準々決勝に進出している。日曜にはカラバオ・カップの決勝でマンチェスター・シティと対戦する。ラヤの契約は2028年まで残っている。
一方、バイエルンでのノイアーの将来は不透明だ。今夏に満了する契約を延長するか、あるいは現役引退を目指すかについては、まだ決定していない。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは最近、この件について次のように述べた。「4月と5月初旬、彼が再びゴールを守り、その時の様子や、イングランドでの試合での状態を見てから判断するつもりだ」 その時点でノイアーが「我々に話しかけてくる」ことになり、「それから我々は共に話し合い、今後の方向性を模索する」ことになるだろう。
デビッド・ラヤ：アーセナルでの成績データと統計
ゲーム 136 失点 106 無失点試合 60