ZUMA Press Wire
翻訳者：
「年齢は決して関係ない！」 31歳のコモGKが、ジダンのサプライズ招集を受けてフランスの50年記録を打ち破る
遅れて出場機会を得た選手が、フランスサッカーの50年の歴史をつくる
コモのGKジャン・ビュテズが、31歳3カ月でフランス代表に初招集されるサプライズを受けた。今回の追加招集は、RCランスの守護神ロバン・リセールが、メディカルスタッフ同士の協議を経て、身体的な問題により代表メンバーから離脱したことを受けたものだ。
ビュテズは、1976年のジェラール・ファリゾン以来、フランス代表で初招集を受けた最年長選手となった。
この追加招集は、リール、ムスクロン、ロイヤル・アントワープでプレーした元GKにとって、目覚ましい歩みを締めくくるものとなった。
- ABACAPRESS
飛行機の着陸時に届いたメッセージが、夢だったジダンからの招集を決定づけた
CNFクレールフォンテーヌの拠点に到着後、ビュテズはジネディーヌ・ジダンの代表メンバー入りを知った際の信じがたい瞬間を明かした。GKはコモのチームメートであるルカ・ダ・クーニャとともにアウェー戦から戻り、着陸直後にその知らせを受け取ったという。
ビュテズは負傷したリセールに同情を示す一方で、自身に巡ってきた最高レベルでの予想外のチャンスを受け止めた。
「特にルカと一緒にアウェーゲームから帰ってきたところだった。着陸した時のメッセージはうれしかった」とビュテズは説明した。「そのデータは見たよ。自分がその記録を破ったのはかなりクールだね。でも、初招集を受けるのに遅すぎるということはない。もちろん、予想はしていなかった」
ビュテズ、ネーションズリーグの過密日程を前にバルテズの下でトレーニングへ
ビュテズは、新たにGKコーチに就任したファビアン・バルテズの指導の下、フランス代表で初のトレーニングセッションを終えた。31歳の同選手は豊富なトップチームでの経験をこのチームにもたらす存在であり、2023年には27試合のクリーンシートを記録し、ロイヤル・アントワープの国内3冠達成に大きく貢献したことで広く知られている。
また、欧州屈指の選手たちとともに代表チームの環境を知ることができることに、心の底から喜びを示した。
「今、僕は彼の代わりとしてここにいて、この世界、このグループを少し知ろうとしている」とビュテズは付け加えた。「そして、僕は最高に幸せだ」
- PRESSE SPORTS
フランス代表が11日間で4試合に向けて準備を進める
ビュテズが、わずか11日間で4試合を戦う厳しいUEFAネーションズリーグに向けて代表チームに合流した。フランスはこの過密な国際ウインドーで、トルコ、イタリア、そしてベルギーとの2連戦に臨む。
コモのGKは、今後の試合日程において貴重な層の厚みと競争力をもたらす存在となる。
ジダン監督のチームは、力強いパフォーマンスでネーションズリーグの戦いをスタートさせたい考えだ。
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