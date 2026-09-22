コモのGKジャン・ビュテズが、31歳3カ月でフランス代表に初招集されるサプライズを受けた。今回の追加招集は、RCランスの守護神ロバン・リセールが、メディカルスタッフ同士の協議を経て、身体的な問題により代表メンバーから離脱したことを受けたものだ。

ビュテズは、1976年のジェラール・ファリゾン以来、フランス代表で初招集を受けた最年長選手となった。

この追加招集は、リール、ムスクロン、ロイヤル・アントワープでプレーした元GKにとって、目覚ましい歩みを締めくくるものとなった。