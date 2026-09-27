MFマルコ・パシャリッチが決勝点を決め、クロアチアはプラハでチェコに2-1の見事なUEFAネーションズリーグ勝利を収めた。最初の監督在任期間が終わってから14年、復帰したスラベン・ビリッチ監督は、ルカ・モドリッチの先制点に続くパシャリッチの後半のゴールにより、ベンチへの凱旋を白星で飾った。

パシャリッチはボックス内で決定的な仕事を果たし、クロアチアが中盤を支配した流れを生かして勝ち点3を確保した。

この勝利により、クロアチアはネーションズリーグの戦いを好スタートで切った。