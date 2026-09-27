HANZA MEDIA
翻訳者：
「年齢はただの数字にすぎない！」 マルコ・パシャリッチが、クロアチアを勝利に導いた後にルカ・モドリッチのレジェンドぶりを語る
パシャリッチのゴールでクロアチアが勝利、ビリッチは夢のデビュー戦に
MFマルコ・パシャリッチが決勝点を決め、クロアチアはプラハでチェコに2-1の見事なUEFAネーションズリーグ勝利を収めた。最初の監督在任期間が終わってから14年、復帰したスラベン・ビリッチ監督は、ルカ・モドリッチの先制点に続くパシャリッチの後半のゴールにより、ベンチへの凱旋を白星で飾った。
パシャリッチはボックス内で決定的な仕事を果たし、クロアチアが中盤を支配した流れを生かして勝ち点3を確保した。
この勝利により、クロアチアはネーションズリーグの戦いを好スタートで切った。
- AFP
得点者パシャリッチ、衰え知らずのモドリッチに称賛相次ぐ先頭に
試合後にUEFAの取材に応じたパシャリッチは、見事なシュートで均衡を破った主将モドリッチへの純粋な喜びを口にした。MFはモドリッチのコンディションの良さと技術面での支配力に驚嘆し、主将は加齢の法則に逆らっていると語った。
パシャリッチはまた、モドリッチのピッチ上での存在こそが、代表チームにとって決定的な要素であり続けていると強調した。
「ルカ・モドリッチの1点目は素晴らしかった！ 彼のことを本当にうれしく思う！」とパシャリッチは語った。「彼は年齢がただの数字にすぎないことを証明している。ピッチ上で違いを生み出し、本当にレジェンドだ」
コヴァチッチとビリッチ、チームにすぐ溶け込んだ一体感を称賛
パシャリッチのゴールやモドリッチの見事なプレーだけでなく、MFマテオ・コバチッチは、チームがビリッチの戦術的要求にいかにスムーズに適応したかを強調した。コバチッチはまず前監督ズラトコ・ダリッチに敬意を表し、その上でビリッチの復帰がチームに即座に活力と一体感をもたらしたと述べた。
チェコ人指揮官サンティ・デニアは、デビュー戦での敗戦に失望を示し、チームにイングランド戦で立ち直るよう求めた。
「まず、ズラトコ・ダリッチにすべてのことを感謝しなければならない」とコバチッチは語った。「だが、ビリッチのもとではすべてがすぐにかみ合い、全員が一つになって戦っている」
- ZUMA Press Wire
クロアチア、世界王者スペインとの対戦に向けてセビリア遠征へ প্রস্তু備
パシャリッチとクロアチアは次に、火曜日にセビージャへ乗り込み、世界王者スペインと対戦する大一番に照準を合わせる。ビリッチ監督率いるチームは、この勢いをその一戦にも持ち込み、ネーションズリーグのグループ首位固めを狙う。
チェコは同日の夜、新監督サンティ・デニアの下でプラハにイングランドを迎える準備を進めている。
パシャリッチはスペインでも得点ペースの維持を目指す。
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