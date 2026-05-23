年間1500万ユーロのコスト削減を目指す！FCバイエルンで大型移籍が動き出す可能性も

2025年春に前十字靭帯を断裂したデイヴィスは、その後もコンディション維持に苦慮している。筋肉系の怪我で何度も離脱し、現在は太もも痛で再び戦列を離れた。そのため、土曜夜にベルリンで行われるVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝も欠場する。 今夏開催されるカナダ代表としての自国開催ワールドカップ出場も不透明で、判断はバイエルン医療部門が下すとされる。

リズムに乗れず、ここ数カ月のパフォーマンスは以前の圧倒的なレベルではない。そのため、数週間前に行われたチャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦でヴィンセント・コンパニー監督が彼を先発起用したのは意外だった。 それでも彼はPSGのスター、アクラフ・ハキミやデシレ・ドゥエを相手に役割を果たした。しかし自陣ペナルティエリアでの不運なハンドでPKを献上し、批判の的になった。

2019年1月からドイツ最多優勝クラブでプレーし、左ウイングから世界屈指の左サイドバックに成長。7度のリーグ制覇と1度のCL制覇に貢献した。