『キッカー』誌は、デイヴィスが「放出候補」と報じた。高額年俸と最近の怪我続きを受け、バイエルン本拠地ではコストパフォーマンスに疑問が出ている。同誌によると、クラブ幹部は契約延長からわずか1年半でこのカナダ人選手を手放すことを「検討中」だという。
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年間1500万ユーロのコスト削減を目指す！FCバイエルンで大型移籍が動き出す可能性も
とはいえ、これは容易ではない。2月に契約延長したデイヴィスは2030年までバイエルンと契約しており、25歳ながら長期契約を結んでいる。
年俸約1500万ユーロとチーム屈指の高給で、負傷も重なっているため、バイエルン首脳は引き取り先を見つけるのは「困難、あるいは不可能」と認めている。
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アルフォンソ・デイヴィスはW杯出場が危ぶまれている。
2025年春に前十字靭帯を断裂したデイヴィスは、その後もコンディション維持に苦慮している。筋肉系の怪我で何度も離脱し、現在は太もも痛で再び戦列を離れた。そのため、土曜夜にベルリンで行われるVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝も欠場する。 今夏開催されるカナダ代表としての自国開催ワールドカップ出場も不透明で、判断はバイエルン医療部門が下すとされる。
リズムに乗れず、ここ数カ月のパフォーマンスは以前の圧倒的なレベルではない。そのため、数週間前に行われたチャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦でヴィンセント・コンパニー監督が彼を先発起用したのは意外だった。 それでも彼はPSGのスター、アクラフ・ハキミやデシレ・ドゥエを相手に役割を果たした。しかし自陣ペナルティエリアでの不運なハンドでPKを献上し、批判の的になった。
2019年1月からドイツ最多優勝クラブでプレーし、左ウイングから世界屈指の左サイドバックに成長。7度のリーグ制覇と1度のCL制覇に貢献した。
今シーズンのFCバイエルンにおけるアルフォンソ・デイヴィスの成績
出場時間 90分間出場 ゴール アシスト イエローカード 23 2 1 5 1