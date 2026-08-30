マスハル氏は、2026年ワールドカップでのサウジアラビア代表の成績が、自身の職を辞す主要な理由の一つであったことを認めた。同氏は、2022年ワールドカップで達成した成果を上回ることを目指していたものの、大会終了後にその目標が達成されなかったと悟ったことを明らかにした。

同氏は日曜日の記者会見で、アッシャルクル・アウサト紙が伝えたところによると、次のように語った。「私は常に、2026年ワールドカップは2022年に達成したものを上回らなければならないと自分に言い聞かせてきた。しかしワールドカップ終了後、その目標が達成されなかったと悟り、それゆえ新しい血を入れる方がよいと考えた。ワールドカップでの代表の成績は、私が職を去る主要な理由の一つだった」

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