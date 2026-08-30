ヤセル・アル・ミスハルは7年間務めたサウジアラビアサッカー連盟会長の座を退いたが、退任前に自らの経験を振り返ることを選び、代表チームの成果、退任の理由、連盟の財政状況、新体制との関係について語り、同時に役職を離れてもサウジアラビアのサッカーへの貢献を続けていくと強調した。
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年間10億リヤル：アル・ムスハルが自らの未来を明かし、アル・ラジザアに最大の試練を突きつける
退団の理由
マスハル氏は、2026年ワールドカップでのサウジアラビア代表の成績が、自身の職を辞す主要な理由の一つであったことを認めた。同氏は、2022年ワールドカップで達成した成果を上回ることを目指していたものの、大会終了後にその目標が達成されなかったと悟ったことを明らかにした。
同氏は日曜日の記者会見で、アッシャルクル・アウサト紙が伝えたところによると、次のように語った。「私は常に、2026年ワールドカップは2022年に達成したものを上回らなければならないと自分に言い聞かせてきた。しかしワールドカップ終了後、その目標が達成されなかったと悟り、それゆえ新しい血を入れる方がよいと考えた。ワールドカップでの代表の成績は、私が職を去る主要な理由の一つだった」
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新経営陣にとって最大の挑戦
新体制を待ち受ける主要な課題について、アル・ミスハル氏は、スポーツファンが第1代表チームの成績に大きな関心を寄せていると指摘した。
そして次のように述べた。「確かに最大の課題は、スポーツファンが第1代表チームの成績を見ているということだ。我々が始めた当初はランキング70位だったが、今日では58位、そして湾岸で首位にまで到達した」
さらに、これでは十分ではないと強調し、「なぜなら我々の目標は常に最高の水準にあるからだ」と語ったうえで、新体制が倍する努力を尽くすと確信していると表明するとともに、同時に忍耐と支援を求めた。
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新体制への提言はなし
バドル・アル・ルザイザとの連絡について、アル・ミスハルは、新会長が立候補を考え始めた際に自身に連絡してきたと説明し、この件を個人的な争いとして扱ってはいなかったと強調した。
彼はこう述べた。「バドル兄弟は立候補を考えたとき、私に連絡してきた。候補者は複数いたが、それどころか私は彼らを励まし、支援した。なぜなら、この歩みを引き継いでくれる人物が現れることを願っているからだ。それこそがスポーツ組織においてあるべき姿だ」
アル・ミスハルは、新たな理事会に対して具体的な提言を行ったことを否定し、各部署は適切な形で業務を遂行していると強調した。
年間10億リヤル
アル・ミスハル氏は、協会の予算が年間およそ10億リヤルに上ることを明らかにし、それが承認された仕組みに基づき月ごとに支出されていると説明した上で、現時点で協会が直面している財政的な課題はないとの見解を示した。
同氏は次のように述べた。「予算は年間でおよそ10億リヤルであり、その支出は月ごとに承認された形で行われ、我々は一定の仕組みに従って動いている。したがって、この寛大な支援のおかげで、いかなる財政的な課題も存在しない。感謝すべきことだ」
さらに、協会の財務諸表は毎年公表されており、公認会計士からの指摘事項もないと付け加え、予算は存在し承認されていること、また前執行部は今後の債務を賄うのに十分な金額を残して職を離れると強調した。
同氏は、こうした財政状況は、サウジのスポーツが指導部から受けている支援に加え、民間部門の貢献によるものだと指摘した。
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「私とサッカーの関係は、ポストとは関係がない」
連盟会長職を退いた後の自身の将来について、アル・ミスハルはサウジアラビアサッカーから離れることはないと明言し、このスポーツとの関係は役職を得ることと結びついているわけではないと強調した。彼はこう語った。「私はサッカーに貢献し続ける。役職が私をこのスポーツに結びつけているわけではない。私は自分の仕事と、私が携わっている委員会での活動を続けていく。7年間の経験を、皆のために役立てるつもりだ」。アル・ミスハルは、バドル・アル・ルザイザが連盟会長として推挙されたことが発表された後、新体制へ向けて別れのメッセージを送り、過去7年間はサウジアラビアのスポーツに貢献するための共同作業の時期であったこと、そして達成されたいかなる成功も皆の努力の結集の結果であったことを強調していた。
さらに彼は、連盟が世界中のサッカー連盟と幅広い関係網を有していることを明らかにし、連盟は200を超える連盟と関係を結んでおり、各連盟の会長や事務総長の名前を含むそのデータを継続的に更新していると説明した。
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