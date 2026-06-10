年間1億2000万ユーロ！レアル・マドリードが「サッカー史上最も重要な取引」を成立

ここ数週間、レアル・マドリードは話題が続いている。水曜日、ペレス会長はアディダスとのサプライヤー契約を2034年まで延長すると発表した。スペイン紙『AS』によると、年間約1億2000万ユーロの収入が見込まれる。

ペレス会長はこれを「サッカー史上最も重要な契約」と位置づけた。 アディダスCEOのビョルン・グルデン氏は、このパートナーシップを「スポーツ界で最も長く、最も成功したの一つ」と称し、「この成功物語の一員であり続けられることを非常に誇りに思う」と語った。

また、メインスポンサーのエミレーツとも2031年まで延長し、収入は7000万～8000万ユーロから1億ユーロに増える見込み。エミレーツは今後、バスケットボール部門のメインスポンサーも務める。