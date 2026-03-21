年を重ねるごとにますます冴え渡る！ダニー・ウェルベックがリヴァプール戦でブライトンに2得点を挙げ、ズラタン・イブラヒモビッチと共にプレミアリーグのエリート得点クラブ入りを果たした

ブライトンのファビアン・フルツェラー監督は、リヴァプール戦で2得点を挙げたウェルベックがイングランド代表のワールドカップメンバーに選出されるべきかどうかを問われた。彼はTNTスポーツに対し、「イングランドには本当に優秀なドイツ人監督がおり、彼は正しい判断を下すだろう」と語った。 ダニー・ウェルベックがチームの結束力を高める上でどれほど重要か、それだけは言えます。それはワールドカップにおいても極めて重要な要素となるでしょう。彼は絶好調でゴールを量産しているだけでなく、チームメイトとしても素晴らしい存在です。良い連携と結束を生み出しています。彼はピッチ内外で非常に貴重な存在であり、イングランドを含め、世界中のどのチームにとっても力になれると思います。」