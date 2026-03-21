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年を重ねるごとにますます冴え渡る！ダニー・ウェルベックがリヴァプール戦でブライトンに2得点を挙げ、ズラタン・イブラヒモビッチと共にプレミアリーグのエリート得点クラブ入りを果たした
ウェルベックの2得点でリヴァプールを撃破
ブライトンは土曜日のリヴァプール戦で勝ち点3を獲得し、直近5試合で4勝目を挙げた。ホームチームのヒーローとなったウェルベックは2得点を挙げ、プレミアリーグでの今季の通算得点を12に伸ばした。 この敗戦により、リヴァプールは今シーズンのプレミアリーグで10敗目を喫し、タイトル防衛への道のりは依然として厳しい状況が続いている。アルネ・スロット監督率いるチームは現在、首位のアーセナルに21ポイント差をつけられており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた戦いも厳しいものとなっている。リヴァプールは現在5位だが、3位のマンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント差がついている。
- AFP
ウェルベックがイブラヒモビッチに並ぶ
ウェルベックのゴールにより、彼はプレミアリーグ史上、35歳以上で初めて1シーズン10ゴール以上を記録した3人目の選手となった。talkSPORTによると、イブラヒモビッチとマカリスターも過去にこの偉業を達成している。 この2得点により、ウェルベックはプレミアリーグでのキャリアにおいて過去最高の得点シーズンを送っていることになり、同リーグで最多得点を挙げているイングランド人選手でもある。しかし、それだけではトーマス・トゥヘル監督が発表した最新のイングランド代表メンバー入りを果たすには至らなかった。ブライトンのスター選手は選考から漏れ、トゥヘル監督は35名のメンバーを発表し、代わりにドミニク・カルバート＝ルーウィンやドミニク・ソランケといった攻撃陣を選出した。
フルツェラーがウェルベックを称賛
ブライトンのファビアン・フルツェラー監督は、リヴァプール戦で2得点を挙げたウェルベックがイングランド代表のワールドカップメンバーに選出されるべきかどうかを問われた。彼はTNTスポーツに対し、「イングランドには本当に優秀なドイツ人監督がおり、彼は正しい判断を下すだろう」と語った。 ダニー・ウェルベックがチームの結束力を高める上でどれほど重要か、それだけは言えます。それはワールドカップにおいても極めて重要な要素となるでしょう。彼は絶好調でゴールを量産しているだけでなく、チームメイトとしても素晴らしい存在です。良い連携と結束を生み出しています。彼はピッチ内外で非常に貴重な存在であり、イングランドを含め、世界中のどのチームにとっても力になれると思います。」
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ウェルベック、イングランド代表落選についてコメント
トゥヘル監督の招集メンバーから外れたことで、ウェルベックのワールドカップ出場の望みは暗雲が立ち込めたが、このブライトンのスター選手は、その決定にさほど動揺している様子を見せなかった。彼はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で次のように語った。「自分がコントロールできることに集中するだけだ。自分の名前が挙がっているのは本当に嬉しい。それは僕にとって前向きなことだ。 「コントロールできないことにエネルギーを費やすのは好きじゃない。僕としては、ただ幸せだし、サッカーを楽しんでいるし、コントロールできることに集中しているんだ。」
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