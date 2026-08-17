タオル使用禁止に加え、プレミアリーグはプレーのスピードを上げるため、ゴールキックやスローインのカウントダウン、厳格に管理される交代枠など、いくつかの施策を導入する。負傷時のプロトコルも、戦術的にプレーを中断する行為を抑止するため、より厳格化される。負傷したフィールドプレーヤーは治療を受けた後、少なくとも1分間はピッチの外にとどまらなければならない。そして重要なのは、GKがメディカル対応を必要とした場合、そのチームのフィールドプレーヤー1人も同様に1分間ピッチを離れなければならないという点だ。

アーセナル自身も過去に時間稼ぎとの批判を受けたことがある。とりわけ、ガナーズが1-0で競り勝った試合で、ブライトンの監督ファビアン・ヒュルツェラーがダビド・ラヤについて、3度にわたって治療を受けたと批判した場面は象徴的だった。

しかし、アルテタは自らのスカッドがこうした変更に対応できると確信している。「プレミアリーグと審判団が私たちのところに来て、すべてを説明し、一通り確認してくれた」と同監督は語った。「シーズンが始まってから、これがどう展開していくのか、何がより実行可能で、何がそうでないのか、そして何に適応する必要があるのかを見ていかなければならない。

「あらゆる再開プレーやカウントダウンなど、誰もが細部にまで非常に注意を払っていることは分かっている。それによって別の何か、異なるダイナミズム、異なる流れが生まれるだろう。だから私はそれを見るのが本当に楽しみだ。これらは本当に良いルールだ。というのも、私たちがやろうとしているのは、より長いプレー時間と試合の流動性を促進することであり、それはより良いことだからだ。うまく機能してくれることを願っている」