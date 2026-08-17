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「帽子をかぶってプレーすることになる！」。ミケル・アルテタ監督が、アーセナルのロングスロー危機に直面する中で、プレミアリーグのルール変更を皮肉った。
アルテタ監督、タオル使用禁止を批判
アルテタ監督は、スローインの前に選手がタオルでボールを拭くことを禁じるプレミアリーグの新たな指針に不満を示した。昨季はベン・ホワイトとデクラン・ライスのロングスローの技術を頻繁に活用していたアーセナルを率いるスペイン人指揮官は、タオルの撤廃が、敵陣深くでのセットプレーの状況に向けてチームがどのように準備するかという点で大きな変化を意味すると考えている。
この新たなルールについて問われたアーセナル指揮官は、専門役の選手たちのためにボールを乾いた状態に保つ創造的な解決策があるかもしれないと冗談交じりに語った。「タオルを使えないのは、すでに大きなことだ」と、アルテタ監督は最近の記者会見で述べた。さらに冗談めかしてこう付け加えた。「どうするか見てみよう。もしかしたら帽子をかぶってプレーするかもしれないね！」
- IPS
新シーズンに向けた新たなプロトコル
このルール変更は、イングランドサッカー全体で時間稼ぎを取り締まる、より広範な施策の一環であり、実際のプレー時間を増やすことを目的としている。これまでのシーズンでは、タオルの使用はグレーゾーンとされており、キックオフ前に対戦する両クラブの相互合意が必要だった。前シーズンには、リッカルド・カラフィオーリがニューカッスル・ユナイテッドのゴール付近でタオルを使おうとしたものの、両チームがその使用に合意していなかったため、主審ジャレッド・ジレットが介入してタオルを取り上げる場面が論点となった。
新たな規則により、選手たちは今後、ペナルティーエリア内へロングスローを投げ込む前に、入念にボールの水分を拭き取ることができなくなる。この戦術は前シーズンに広く批判を集めていた。
戦術的な時間稼ぎの取り締まり強化
タオル使用禁止に加え、プレミアリーグはプレーのスピードを上げるため、ゴールキックやスローインのカウントダウン、厳格に管理される交代枠など、いくつかの施策を導入する。負傷時のプロトコルも、戦術的にプレーを中断する行為を抑止するため、より厳格化される。負傷したフィールドプレーヤーは治療を受けた後、少なくとも1分間はピッチの外にとどまらなければならない。そして重要なのは、GKがメディカル対応を必要とした場合、そのチームのフィールドプレーヤー1人も同様に1分間ピッチを離れなければならないという点だ。
アーセナル自身も過去に時間稼ぎとの批判を受けたことがある。とりわけ、ガナーズが1-0で競り勝った試合で、ブライトンの監督ファビアン・ヒュルツェラーがダビド・ラヤについて、3度にわたって治療を受けたと批判した場面は象徴的だった。
しかし、アルテタは自らのスカッドがこうした変更に対応できると確信している。「プレミアリーグと審判団が私たちのところに来て、すべてを説明し、一通り確認してくれた」と同監督は語った。「シーズンが始まってから、これがどう展開していくのか、何がより実行可能で、何がそうでないのか、そして何に適応する必要があるのかを見ていかなければならない。
「あらゆる再開プレーやカウントダウンなど、誰もが細部にまで非常に注意を払っていることは分かっている。それによって別の何か、異なるダイナミズム、異なる流れが生まれるだろう。だから私はそれを見るのが本当に楽しみだ。これらは本当に良いルールだ。というのも、私たちがやろうとしているのは、より長いプレー時間と試合の流動性を促進することであり、それはより良いことだからだ。うまく機能してくれることを願っている」
- AFP
カーディフでの成功を受けて勢いを築く
アーセナルはウェンブリーでの圧倒的なパフォーマンスを受け、大きな追い風に乗って新たなプレミアリーグシーズンに入る。アーセナルはエンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティを3-0で下し、2014年以来のコミュニティ・シールド決勝で最大得点差の勝利を記録して、今季最初のタイトルを獲得した。アルテタ監督のチームはこの勢いをそのまま新シーズンに持ち込み、金曜日に行われるプレミアリーグ開幕戦のコベントリー戦に臨むことになる。
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